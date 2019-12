Soorten cameralenzen

Cameralenzen zijn er in vele soorten en maten. Welk effect heeft een bepaald soort lens op de foto?

De juiste 'mount'

De lens die meegeleverd wordt met een camera is meestal een standaardzoomlens met 3 keer zoom en een bereik van 28 tot 85 mm (kleinbeeldequivalent). Zo'n objectief is redelijk goed voor de meeste soorten fotografie, behalve sport- en dierenfotografie.

De lens die je kiest moet natuurlijk wel passen op je camera. Kijk eerst welke lensbevestiging ('mount') jouw camera heeft. Zo kom je erachter welke lens op je camera past.

Lenzen zonder zoom

Lenzen zonder zoom zijn geoptimaliseerd voor de specifieke beeldhoek die ze hebben. Daarom is de kwaliteit vaak beter dan die van zoomlenzen. Een lens zonder zoom wordt vaak 'primelens' genoemd. De 50 mm-standaardlens is het populairst en het goedkoopst.

Groothoek fish-eye : tussen 5 en 15 mm, hierbij heb je zoveel in beeld dat het beeld flink vervormd.

: tussen 5 en 15 mm, hierbij heb je zoveel in beeld dat het beeld flink vervormd. Groothoek: tussen 18 en 35 mm, hierbij heb je veel in beeld, met een ruimtelijk effect.

tussen 18 en 35 mm, hierbij heb je veel in beeld, met een ruimtelijk effect. Standaard: tussen 35 en 75 mm, geeft het beeld het meest weer zoals we het zelf ook zien.

tussen 35 en 75 mm, geeft het beeld het meest weer zoals we het zelf ook zien. Tele: 75 mm of groter, is bedoeld om iets van een afstand toch groot in beeld te krijgen.

75 mm of groter, is bedoeld om iets van een afstand toch groot in beeld te krijgen. Macro: tussen de 50 en 100 mm, waarmee je van dichtbij haarscherpe foto's kunt maken.

Zoomlenzen

Een zoomlens is handig. Zonder te lopen kun je je onderwerp groter in beeld krijgen. De allroundzoom is de populairste zoomlens. Het gaat dan om 10 tot 15 keer zoom. Losse lenzen met meer zoom zijn er nauwelijks.

Allroundzoom: met een zoombereik dat begint bij 35 mm of lager en eindigt bij 224 mm of hoger.

met een zoombereik dat begint bij 35 mm of lager en eindigt bij 224 mm of hoger. Semi-allroundzoom: met een zoombereik dat begint bij 35 mm of lager en eindigt tussen 105 en 224 mm.

met een zoombereik dat begint bij 35 mm of lager en eindigt tussen 105 en 224 mm. Groothoekzoom: met een zoombereik dat begint bij 35 mm of lager en eindigt onder 105 mm.

met een zoombereik dat begint bij 35 mm of lager en eindigt onder 105 mm. Standaardzoom: met een zoombereik dat begint bij 15 en 36 mm en eindigt tussen 35 en 105 mm.

met een zoombereik dat begint bij 15 en 36 mm en eindigt tussen 35 en 105 mm. Telezoom: met een zoombereik dat begint tussen 36 en 300 mm en eindigt tussen 112 en 960 mm.

met een zoombereik dat begint tussen 36 en 300 mm en eindigt tussen 112 en 960 mm. Macrozoom: sommige telelenzen hebben een macrostand en worden daarom ook wel macrozoomlenzen genoemd.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke fotocamera's goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste fotocamera

Lees ook: