Soorten cameralenzen

Is jouw meegeleverde lens goed genoeg?

De lens die meegeleverd wordt met een camera is meestal een standaardzoomlens. Deze lens heeft 3 keer zoom en een bereik van 28 tot 85 mm (kleinbeeldequivalent). Zo'n objectief is redelijk goed voor de meeste soorten fotografie, behalve sport- en dierenfotografie.

De lens die je kiest moet natuurlijk wel passen op je camera. Kijk eerst welke lensbevestiging (mount) jouw camera heeft. Zo kom je erachter welke lens op je camera past.

Cameralenzen zonder zoom

Lenzen zonder zoom zijn geoptimaliseerd voor de specifieke beeldhoek die ze hebben. Daarom is de kwaliteit vaak beter dan die van zoomlenzen. Een lens zonder zoom wordt vaak 'primelens' genoemd. De 50 mm-standaardlens is het populairst en het goedkoopst.

Groothoek fish-eye : tussen 5 en 15 mm. Hierbij heb je zoveel in beeld dat het beeld flink vervormt.

: tussen 5 en 15 mm. Hierbij heb je zoveel in beeld dat het beeld flink vervormt. Groothoek: tussen 18 en 35 mm. Hierbij heb je veel in beeld, met een ruimtelijk effect.

tussen 18 en 35 mm. Hierbij heb je veel in beeld, met een ruimtelijk effect. Standaard: tussen 35 en 75 mm. Hierbij geeft het beeld het meest weer zoals we het zelf ook zien.

tussen 35 en 75 mm. Hierbij geeft het beeld het meest weer zoals we het zelf ook zien. Tele: 75 mm of groter. Deze lens is bedoeld om iets van een afstand toch groot in beeld te krijgen.

75 mm of groter. Deze lens is bedoeld om iets van een afstand toch groot in beeld te krijgen. Macro: tussen de 50 en 100 mm. Daarmee kun je dichtbij haarscherpe foto's maken.

Hoeveel zoom op je cameralens heb je nodig?

Een zoomlens is handig. Zonder te lopen kun je je onderwerp groter in beeld krijgen. De allroundzoom is de populairste zoomlens. Het gaat dan om 10 tot 15 keer zoom. Losse lenzen met meer zoom zijn er nauwelijks.