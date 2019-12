Oude lens op nieuwe camera

Heb je een nieuwe spiegelreflex of systeemcamera van een ander merk gekocht? Dan passen de lenzen van je oude camera meestal niet op je nieuwe. Voor een paar tientjes koop je een lensadaper die je tussen je camera en de lens plaatst. Zo kun je je oude lenzen hergebruiken. Er zitten alleen wel een aantal nadelen aan het gebruik van een lensadapter.

Wat is een lensadapter?

Een lensadapter is een ring die tussen de camera en de (oude) lens bevestigd wordt. De ene kant past op je nieuwe camera, de andere kant op je oude lens.

Een lensadapter is meestal een eenvoudig, mechanisch ding. Hij koppelt camera en lens fysiek aan elkaar. Het houdt camera en lens lichtdicht op de juiste afstand, meer niet. Er zijn adapters die meer kunnen, maar die kosten al gauw honderden euro’s.

Voordelen van een lensadapter

Als je bijzondere lenzen hebt en graag een beetje experimenteert voor bijzondere foto’s, is het de moeite waard om de mogelijkheden te verkennen. Zonde om daarvoor meteen een nieuwe lens te kopen.

Het grote voordeel van een lensadapter is dat je goedkoop lenzen van een ander systeem op je camera kunt gebruiken. Welk voordeel dat uiteindelijk oplevert, hangt vooral af van die andere lenzen: in hoeverre wijken ze af van de lens die bij je nieuwe camera zit?

Belangrijke verschillen tussen lenzen:

Met een ander zoombereik geef je je foto’s een ander perspectief.

Met een betere lichtsterkte kun je beter uit de voeten bij weinig licht.

Lees meer over zoombereik, hoeveel heb je nodig?

Nadelen van een lensadapter

Met een lensadapter wordt fotograferen minder makkelijk, maar niet onmogelijk. De camera kan namelijk via de lensadapter niet of nauwelijks met de lens communiceren. Daardoor kan hij zelf geen lens-instellingen veranderen (focus, diafragma). Dure lensadapters hebben soms wel wat meer mogelijkheden, maar met de simpelste adapters kun je alleen:

handmatig scherpstellen door ‘ouderwets’ te draaien aan de scherpstelring om de lens (zet het schuifje AF-MF op MF)

handmatig scherpstellen door ‘ouderwets’ te draaien aan de scherpstelring om de lens (zet het schuifje AF-MF op MF) met de kleinste scherptediepte fotograferen, tenzij de lens ook een diafragma-instelring heeft

Ook allerlei slimme camerafuncties komen te vervallen, zoals bijvoorbeeld de automatische panoramafunctie. Beeldstabilisatie werkt niet en informatie over de lens(-instellingen) wordt niet opgeslagen in het fotobestand.

Omdat scherpstellen minder snel werkt, zijn snelle sporten en wilde dieren als onderwerp minder geschikt.

Lees meer over welke lens voor welke foto.

Hoe vind ik de juiste adapter?

Niet alle adapters zijn even makkelijk te vinden. Om de juiste adapter te vinden moet je het cameratype (mount) weten van je oude en van je nieuwe camera. Webshops die hierop kunnen filteren, zijn er niet of nauwelijks. Heb je bijvoorbeeld een lens van een Canon EOS-camera die je op een Fujifilm X-camera wilt gebruiken, google dan op 'lens adapter EOS Fujifilm X'. Kijk voor de precieze specificaties van een lensadapter ook op de website van de fabrikant. Vergelijkings- en verkoopsites nemen vaak niet alle info over.

Lees meer over welke lens voor jouw camera geschikt is.

Let op!

In de zoekresultaten van Google komen mogelijk wat twijfelachtige webwinkels naar voren. Of juist bekende buitenlandse winkels als Amazon.com. Bekijk daarom onze checklist om veilig online te kopen.

Merken lensadapters

Online kwamen wij onder andere de volgende merken lensadapters tegen:

Commlite

Fotasy (Rainbowimaging)

Fotodiox

Kecay

Kipon

Kiwi

Metabones

Novoflex

Viltrox

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke fotocamera's goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste fotocamera

Lees ook: