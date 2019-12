Hoe wij fotokwaliteit testen

Vrijwel elke maand testen wij fotocamera’s. Fotokwaliteit is het belangrijkste testonderdeel. Alle camera’s ondergaan een basistest. Daarna volgt voor een groot deel ook een aanvullende test.

Softwareanalyse en 5-koppig panel

Je kunt een camera testen door een testkaart te fotograferen en de foto's met software te analyseren. Dat doen we, maar alleen meetgegevens zeggen niet alles over de kwaliteit van een foto.

Daarom fotograferen we ook testopstellingen die meer lijken op een praktijksituatie, met verschillende kleuren en details. En met hele donkere en hele lichte delen. De testopstellingen in de foto's hieronder zijn geen prijswinnende composities, maar van deze foto's kan ons 5-koppige panel veel aflezen. Zie ook voorbeelden van mogelijke verschillen in fotokwaliteit.

Testopstelling 1

Testopstelling 2

Basistest én een aanvullende test

De compactcamera's en de systeemcamera's, inclusief spiegelreflexen, ondergaan dezelfde basistest. We voeren dan waar mogelijk alle testonderdelen uit in de meest automatische stand die de camera heeft (intelligent of smart auto).

Daarnaast onderwerpen we de geavanceerde compactcamera’s en systeemcamera's aan een aanvullende test. We gebruiken dan meer handmatige instellingen, om nog meer uit de camera te halen.

Basistest

In de basistest bestaat het oordeel voor fotokwaliteit uiteindelijk uit scores voor:

Foto's bij normaal licht: portret binnenshuis zonder flits (testopstelling 1 met 140 lux ) foto in fel licht:(testopstelling 2 met 8000 lux )

Foto's bij weinig licht: binnenshuis met details (testopstelling 1 met 30 lux ) weinig licht met beweging, met speciale aandacht voor ruis en bewegingsonscherpte (testopstelling 2 met 11 lux ) tegenlichtportret met gezichtsherkenning



Beeldstabilisatie, getest met trilapparaat: bij weinig licht (11 lux , 1 meter afstand, ingezoomd tot 50mm) bij normaal licht (1000 lux, 4 meter afstand, ingezoomd tot 200 mm) bij normaal licht (1000 lux, grotere afstand, maximaal ingezoomd)



Meetgegevens uit een testkaart die we verschillende keren beeldvullend op de foto zetten (ingezoomd en uitgezoomd, met ISO 100 en in automatische stand bij 900 lux ): ruis kleurweergave resolutie vertekening donkere hoeken dynamisch bereik

Meetgegevens uit een testkaart die we verschillende keren beeldvullend op de foto zetten (ingezoomd en uitgezoomd, met ISO 100 en in automatische stand bij 900 ):

Flitser Automatisch geflitst portret van 2 meter afstand. Foto van 1, 3 en 5 meter afstand: in alle gevallen moet het onderwerp even goed belicht zijn. Flitsfoto van een tafereel van 4 meter breed en 5 meter diep, helemaal uitgezoomd.



De kleinst mogelijke scherptediepte uitgezoomd vanaf 2 meter afstand; ingezoomd vanaf 8 meter afstand.



Flare Flare getest met lichtbron buiten beeld: het licht van de laser mag niet op de foto terecht komen, ook al is de straal midden op de lens gericht.

Voor de liefhebbers geven we nog de instellingen die in de reflectietest gebruikt worden:

Grootste lensopening (helemaal ingezoomd en nogmaals helemaal uitgezoomd), met laserlicht waarvan de richting in stappen van 10º gevarieerd wordt.

Ingezoomd tot 50 mm (kleinbeeldequivalent), grootste en kleinste lensopening, ISO200 en handmatige witbalans.

Aanvullende test

In de aanvullende test komen daar de volgende extra tests bij:

Foto's bij weinig licht: testopstelling 2 met 11 lux , met ISO6400, handmatige witbalans, scherpstelling, belichting en histogram

Meetgegevens van testkaartfoto's met ISO3200, ISO 6400, raw en jpeg en met diafragmawaarde f = 5.6: kleurweergave dynamisch bereik resolutie vertekening in het raw-bestand, waarbij niet alleen naar de randen van de foto gekeken wordt donkere hoeken

en jpeg en met diafragmawaarde f = 5.6:

Flare , getest met lichtbrond die in beeld is: het licht van de witte binnenkant van de bol mag in de foto geen waas veroorzaken in het compleet zwarte gat dat ook in de bol zit.

Benieuwd naar de testresultaten van de fotocameratest? Vergelijk fotocamera's of kijk direct wat de beste fotocamera uit de test is.

Lees meer over onze predicaten Beste uit de Test en Beste Koop.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke fotocamera's goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste fotocamera

Hoe wij fotocamera's testen

Lees ook de pagina over hoe wij fotocamera's testen, met meer informatie over: