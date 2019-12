Grote verschillen in fotokwaliteit camera's

Onderstaande foto's tonen 1 van onze testopstellingen met verschillende kleuren en details. En met donkere en heel lichte delen. Geen prijswinnende compositie, maar van zo'n foto kan ons vijfkoppige panel veel aflezen.

De eerste foto hierboven heeft goede kwaliteit: de kleuren zijn goed, het beeld is scherp, er is veel detail in donkere delen en de belichting is goed.

De tweede foto heeft weinig detail in donkere delen en is niet zo scherp. Je ziet dat bepaalde onderdelen sterk overbelicht zijn.

Details

Op de onderstaande uitsnedes zijn de verschillen zijn tussen de 2 testfoto's goed te zien. Hieronder zie je de verschillen tussen details uit de goede foto en uit de slechte foto.

Uitgebreide test

Deze foto's zijn gemaakt zonder flitser, bij weinig licht (30 lux), zoals bijvoorbeeld in een huiskamer. Deze test is één van de vele onderdelen van onze uitgebreide fotocameratest.

