Wat is een compactcamera?

Compactcamera’s hebben geen verwisselbare lens. Ze hebben als voordeel dat ze meestal klein en licht zijn. Ook hebben ze vaak een groot zoombereik en kunnen makkelijk kleine objecten beeldvullend fotograferen. Er zijn verschillende soorten compactcamera’s met elk hun specialiteit:

Compactcamera: kleine camera

Als je een compacte camera wilt die makkelijk mee op reis kan. Sommige kunnen ook ver inzoomen.

Als je een compacte camera wilt die makkelijk mee op reis kan. Sommige kunnen ook ver inzoomen. Superzoom: heel veel zoom, grotere camera

Als je graag nog verder inzoomt en een iets grotere camera prettig vindt.

Als je graag nog verder inzoomt en een iets grotere camera prettig vindt. Onderwatercamera: valbestendig, stof- en waterdicht

Als je een camera wilt die tegen stof, zand, nattigheid, kou en een stootje kan.

Compactcamera: klein en veelzijdig

De eenvoudige compactcamera's zonder toeters en bellen zie je tegenwoordig bijna niet meer. De smartphone heeft de markt voor deze camera bijna volledig vervangen. Compactcamera's zijn daardoor vaak geavanceerder en duurder dan vroeger. Ze zijn voor mensen die meer willen doen met hun camera.

De sensordiagonaal varieert flink. Bij sommige modellen zelfs net zo groot als die van een goede spiegelreflex of andere systeemcamera .

. De handmatige instelmogelijkheden zijn tegenwoordig vrijwel altijd uitgebreid. Je kunt veel instellingen aanpassen. Maar je kunt ook de camera het werk laten doen met de automatische stand.

Ze hebben een zoombereik van geen (=1x) tot 30x zoom.

Ze kunnen allemaal foto's maken in het onbewerkte RAW-formaat.

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Compactcamera met veel zoom

Als je graag ver inzoomt en een iets grotere camera prettig vindt, kom je uit bij een superzoomcamera. Deze zijn groter en zwaarder. Er zijn betaalbare modellen van zo'n €200-€300, maar de allerbeste zijn beduidend duurder.

Andere kenmerken zijn:

Superzoomcamera's hebben een erg groot zoombereik.

Ze zijn best groot en zwaar: minimaal 350 gram tot ruim een kilo.

Ze hebben een stevige greep. Hierdoor is de camera makkelijk vast te houden tijdens het zoomen.

Onderwatercamera: valbestending, stof- en waterdicht

Als je een camera wil die tegen nattigheid, kou en een stootje kan, kies dan voor een outdoor- of onderwatercamera. Superhandig voor strandvakanties en sportieve vakanties met water- of wintersport. Zand en modder zijn ook geen probleem. Helaas zijn er nog maar enkele modellen te koop in de winkels.

Andere kenmerken zijn:

Ze zijn kou- en schokbestendig en stof- en waterdicht.

Waterdicht tot 8 of soms zelfs 30 meter diep.

Deze robuuste camera’s zijn meestal licht en klein (rond 200 gram en 3 cm dik).

De lens blijft in de camera tijdens het zoomen (en is dan beperkt van 3 tot 5 keer).

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