Wil je een compacte fotocamera die makkelijk mee op reis kan? Dan is een compactcamera wat voor jou. Een foto is zo gemaakt in de automatische stand, maar je kunt ook veel handmatig aanpassen met de vele instellingen. Wij zochten voor je uit wat de beste compactcamera’s zijn, door ze zelf grondig te testen. Doe je voordeel met ons advies.
Laat onze test je helpen om een goede fotocamera te kiezen.
Onze onderzoekers testen elke fotocamera uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke geavanceerde compactcamera's goed zijn. En minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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We testen vrijwel alle compactcamera’s van Canon, Nikon, Sony en Panasonic. De compactcamera's worden uitgebreid getest op onder andere fotokwaliteit, gebruiksgemak en snelheid. Lees meer over hoe wij fotocamera’s testen.
Een goede fotocamera maakt ook zonder flits mooie foto’s als het wat donkerder is. Met de compactcamera’s maken we niet alleen foto’s in de automatische stand. We maken ook foto's met een handmatig ingestelde hogere lichtgevoeligheid.
Ook bij minder goed licht moet een fototoestel goed en snel reageren. Je hebt niets aan een scherpe foto als hij te laat genomen is en je het moment gemist hebt. Daarom testen we de opstarttijd, afdrukvertraging, de snelheid van losse foto’s of van een serie.
Zelfs de meest geavanceerde fotocamera heeft een automatische stand. We testen ook het gebruiksgemak. Voor als je handmatig wil scherpstellen of zelf de belichting wil instellen. Experts proberen de fotocamera uit en bekijken de handleiding. Ze testen we het scherm en de zoeker in verschillende omstandigheden. Op sommige onderdelen zie je behoorlijke verschillen.
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