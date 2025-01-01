Wil je niet slepen met een zware tas, vind je fotokwaliteit belangrijk en wil je lenzen kunnen wisselen? Dan is een kleine systeemcamera wat voor jou. Wij zochten voor je uit wat de beste kleine systeemcamera’s zijn, door ze zelf grondig te testen. Doe je voordeel met ons advies.
Laat onze test je helpen om een goede fotocamera te kiezen.
Onze onderzoekers testen elke fotocamera uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke kleine systeemcamera's goed zijn. En minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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De kleine systeemcamera’s testen we net zo uitgebreid als de grotere exemplaren. We kijken onder meer naar fotokwaliteit, filmkwaliteit, snelheid, bediening en flitser. Lees meer over hoe wij fotocamera’s testen.
Heerlijk: kleine en lichte fotocamera’s met de fotokwaliteit van een spiegelreflex. We analyseren de foto’s met geavanceerde software. Experts beoordelen praktijkfoto’s van verschillende situaties. Met een andere lens verandert de fotokwaliteit. Dus testen we de camera’s meestal met meer dan 1 lens.
Het is echt zonde als je nét te laat bent voor dat ene leuke fotomoment. Een fototoestel dat net wat sneller opstart en reageert, kan het verschil maken. Daarom meten we afdrukvertraging, de opstarttijd en hoe snel je achter elkaar foto’s kunt maken. Er zitten flinke verschillen tussen de fotocamera’s. Het maakt ook uit welke lens er op zit.
Ook een kleine fotocamera moet goed in de hand liggen en eenvoudig te bedienen zijn. Onze experts beoordelen het gebruiksgemak op allerlei aspecten die jij belangrijk kunt vinden. Denk aan de grip, het aanpassen van instellingen, handmatig scherpstellen of het wisselen van de lens.
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