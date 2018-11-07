Wat is een spiegelreflexcamera?

Een spiegelreflexcamera is een camera waarvan je de lens kunt verwisselen. Deze camera's gebruiken altijd een spiegel en hebben een zoeker. Daarmee kijk je via een spiegelsysteem in de camera door de lens. Je bekijkt de wereld dus echt door de lens.

Je koopt de basis (de ‘body') waar je allerlei extra’s aan toe kunt voegen. Denk aan cameralenzen, krachtige flitsers of extra accu's. Je stelt zelf je ideale camera samen.

Hoe werkt een spiegelreflexcamera?

Een spiegelreflexcamera werkt anders dan een compactcamera. Je kijkt bij een spiegelreflexcamera door de lens naar je onderwerp. Het licht komt binnen door de lens, kaatst via een spiegel naar boven en gaat dan door een zogenoemd pentaprisma. Hierdoor zie je door de zoeker een rechtopstaand beeld.

Wanneer je op de ontspanner drukt, klapt de spiegel naar boven en opent de sluiter. Zo komt het beeld tijdens de vastgestelde belichtingstijd op de beeldsensor.

Spiegelreflexcamera en lenzen

Voor elke spiegelreflexcamera heb je de keuze uit lenzen van klein zoombereik tot zeer groot, supergroothoek-lenzen en telelenzen. Er zijn veel kwalitatief hoogwaardige lenzen op de markt die een perfecte beeldkwaliteit verzorgen. De meeste type lenzen van spiegelreflexcamera’s bestaan al zo lang. Er is daarom ook een levendige tweedehands markt in lenzen.

Het verschil tussen een systeemcamera en spiegelreflexcamera

Het verschil tussen een systeemcamera en een spiegelreflex:

Een spiegelreflexcamera (links) is een camera met verwisselbare lens en spiegelsysteem. Je kijkt door de lens naar het onderwerp.

Een systeemcamera (rechts) is een camera met verwisselbare lens. Maar zonder spiegelsysteem. Je kijkt op het scherm of in een elektronische zoeker naar je onderwerp.

Spiegelreflexcamera’s en systeemcamera’s zonder spiegel zijn in feite beide systeemcamera’s. Maar met ‘systeemcamera’ wordt meestal een systeemcamera zonder spiegel bedoeld. Verder zijn bijna alle camera's met verwisselbare lens tegenwoordig systeemcamera's.

Kleine en grote camera's

Je kunt kleine of grote systeemcamera’s kopen. Spiegelreflexcamera's zijn altijd wat groter. Kies daarom voor:

Een kleine systeemcamera als je niet wil slepen met een zware tas, maar fotokwaliteit wel belangrijk vindt. Daarnaast kun je lenzen wisselen voor een groter zoombereik.

Een grote systeemcamera of spiegelreflex als je een grotere camera prettig vindt en het wat hogere gewicht geen bezwaar vindt.

Vind je het lastig om een keuze te maken? Dan kun je onze keuzehulp gebruiken.

Aanbod en prijs

Het aanbod aan spiegelreflexcamera's wordt steeds kleiner. Overweeg daarom ook een systeemcamera. Bekijk alle camera's met verwisselbare lens in onze vergelijker.

Een spiegelreflexcamera is soms weer wat goedkoper. In onze vergelijker staan de geteste en verkrijgbare spiegelreflexcamera's.