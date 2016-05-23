Fotokwaliteit

Beeldkwaliteit

Voor een camera met goede beeldkwaliteit zijn de beeldsensor en cameralens heel belangrijk. Net als de samenwerking tussen lens en body en de manier van compressie.

Beeldsensor

In de specificaties van de camera vind je 2 dingen terug over de beeldsensor:

De resolutie in (mega)pixels .

. De grootte van de sensor in inches of millimeters.

Meer megapixels niet altijd beter

Een grotere beeldsensor levert over het algemeen mooiere foto’s op. Maar meer megapixels is zeker niet altijd beter.

Over het algemeen geldt: hoe meer pixels per vierkante millimeter, hoe minder licht elke pixel vangt. Als een pixel minder licht opvangt is de kans kleiner dat de juiste informatie voor de foto wordt vastgelegd.

Zo kan een compactcamera van 10 jaar geleden bij weinig licht betere foto's maken dan een nieuwe camera. Eentje met bijvoorbeeld 2 keer zoveel pixels op een sensor van dezelfde grootte.

Kwaliteit van de cameralens

Hoe weet je wat een goede cameralens is? In de winkel heb je een beetje houvast aan de getallen die op de lens staan. Kijk naar de getallen achter de 1 met de dubbele punt (bijvoorbeeld 1:5.6 of 1:1.8). Deze getallen geven de lichtsterkte van de cameralens aan. Een lager getal betekent dat er meer licht door de lens bij de beeldsensor kan komen. Hoe lager de getallen, hoe beter.

De lichtsterkte van de cameralens zegt echter weinig over mogelijke lensfouten. Denk aan vertekening, donkere hoeken of vlekken door reflecties in de cameralens.

De kwaliteit van een cameralens heeft invloed op de gemaakte foto en het gebruik van de camera:

De lens bepaalt voor een deel de snelheid van de camera.

De kwaliteit van de lens heeft invloed op het licht dat op de beeldsensor valt. Het schermbeeld kan daarom anders ogen met een andere lens.

Handmatig scherpstellen gaat bij de ene cameralens makkelijker dan bij de andere.

Scherptediepte

Vaak levert het mooie foto's op als alleen het hoofdonderwerp scherp is en de voor- en/of achtergrond onscherp. Dan praat je over een kleine scherptediepte. Hoe lichtsterker de lens en hoe groter de sensor, hoe kleiner de mogelijke scherptediepte.

De scherptediepte wordt kleiner als je een kleinere diafragmawaarde kiest, meer inzoomt én dichter op het onderwerp staat.

Samenwerking cameralens en body

Dezelfde lens op een andere body kan ook zorgen voor een andere beeldkwaliteit:

De software in de cameralens kan gedetailleerde data hebben over lensfouten, zodat de body die corrigeert. Niet iedere body gebruikt die informatie (op dezelfde manier).

In de body en/of op de beeldsensor reflecteert het licht anders.

Op een body met een andere sensorgrootte kunnen lensfouten aan de randen van de foto meer of minder opvallen.

De scherpstelsnelheid (focus) afhankelijk van de snelheid van de cameralens én de aansturing in de body.

Compressie: van ruwe data naar jpeg

Alle camera's kunnen foto's opslaan in jpeg-formaat. Daardoor nemen ze niet te veel ruimte in op het geheugen, maar daar is wel compressie voor nodig. Omdat de camera de foto mogelijk niet op de beste manier opslaat als jpeg kan er kwaliteitsverlies zijn.

Camera's voor gevorderde gebruikers kunnen foto's onbewerkt opslaan. RAW bevat ruwe, nog niet volledig verwerkte beelddata van de sensor. Er is alleen vastgelegd hoeveel licht elk elementje op de beeldsensor heeft opgevangen. Zo bewaar je de beste kwaliteit, maar dat heeft ook wat nadelen:

RAW-bestanden zijn véél groter dan jpeg-bestanden.

Niet alle software kan RAW-bestanden lezen.

RAW-bestanden moet je bijna altijd bewerken.

Wil je foto's later niet (meer) bewerken? Dan is het zonde van de ruimte om ze als RAW-bestand te bewaren. Jpeg is dan prima. Veel camera's kunnen ook tegelijkertijd een foto in RAW-formaat en jpeg-formaat opslaan.