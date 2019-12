Snelheid van sd-kaarten

Sd-kaarten lezen en schrijven bestanden met een bepaalde snelheid. Maak je af en toe een foto? Dan is de lees- en schrijfsnelheid niet zo belangrijk. Maak je foto’s in RAW-formaat? Dan is schrijfsnelheid wel belangrijk. Bij filmen kijk je naar de snelheidsklasse.

Leessnelheid

De leessnelheid is belangrijk als je bestanden naar je computer overzet. Bestanden overzetten met 50 MB per seconde gaat sneller dan met 10 MB per seconde.

Schrijfsnelheid

De maximale schrijfsnelheid is belangrijk als je snel achter elkaar foto’s maakt in het RAW-formaat, bijvoorbeeld bij sport- en actiefotografie. Bij deze opnamen worden foto’s doorgaans eerst in de buffer van de camera opgeslagen. Die buffer is na ongeveer 10 foto’s vol. De foto’s moeten zo snel mogelijk worden doorgezet, zodat je snel door kunt fotograferen. Een snelle sd-kaart is daarvoor noodzakelijk. Maak je foto’s in JPEG-formaat? Dan is de schrijfsnelheid minder belangrijk en volstaan alle sd-kaarten.

Snelheidsklasse

De snelheidsklasse is ook belangrijk als je gaat filmen. De klasse is herkenbaar aan een logo op het kaartje. Het logo zegt iets over de minimale schrijfsnelheid die een kaartje garandeert. De snelle UHS-snelheidsklasse is alleen geschikt voor UHS-apparaten (UHS staat voor Ultra High Speed). Bekijk de handleiding van je camera om te zien welke snelheidsklasse je minimaal nodig hebt.

In 2016 heeft de SD Association een nieuwe standaard aangekondigd: de video-snelheidsklasse. Deze klasse geeft aan wat de minimale schrijfsnelheid is. Dat is belangrijk om te weten wanneer je video’s opneemt in een hoge resolutie. Deze nieuwe snelheidsklasse houdt ook rekening met de ontwikkeling van 4k en 8k-video's.

Hieronder een overzicht:



Bron: sdcard.org

Let op! Gebruik voor het maken van video’s de minimale snelheidsklasse. Deze staat in de handleiding van je camera. Je kunt in je camera wel een sd-kaart met een hogere klasse gebruiken, maar dat levert geen snelheidswinst op.

Maximale snelheid

Op sommige sd-kaartjes wordt de maximale snelheid in MB's vermeld. Op andere kaarten wordt een x-waarde opgegeven, bijvoorbeeld 150x. In onderstaande tabel zie je wat dat betekent:

Schrijfsnelheid MB per seconden (MB/S) 32x 5 40x 6 66x 10 100x 15 150x 22 200x 30 266x 40 300x 45 500x 75 1000x 150

Een probleem van het opgeven van een x-waarde is dat er geen standaard voor is. Het is niet met zekerheid te zeggen of de opgegeven waarde een pieksnelheid is, die alleen korte tijd kan worden behaald. Ook weet je niet of de lees- of de schrijfsnelheid wordt bedoeld. Het is daarom beter om naar de indeling in snelheidsklasse kijken.

