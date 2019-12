De beste vlogcamera

Wat is vloggen?

Met een vlog leg je het dagelijks leven vast met je camera. Er zijn allerlei manieren om dat te doen, en allerlei camera’s met verschillende specialiteiten.

Bedenk je goed wat je met de camera gaat doen. Ga je hem veel thuis, of onderweg gebruiken? Moet hij in je zak passen, of mag hij ook groter zijn?

Kantelbaar scherm

De belangrijkste vereiste bij het kopen van een vlogcamera is het kantelbare scherm, oftewel het selfiescherm. Zo kun je de camera op jezelf richten en tegelijkertijd zien hoe dit er op beeld uitziet.

Bij de meeste kleine camera’s klapt het scherm naar boven, zodat je boven de lens het beeld kan bekijken.

Bij grotere camera’s klapt het scherm vaak opzij, je ziet dan het beeld naast de lens.

Filmkwaliteit

Je wilt natuurlijk de mooiste beelden in je vlog hebben. Wij testten de camera’s op filmkwaliteit bij veel en weinig licht. We nemen ook de geluidkwaliteit mee en testen hoeveel last de microfoon heeft van de wind.

Gewicht en draagbaarheid

Wil je jezelf onderweg filmen? Dan zal je het scherm vaak kantelen en de camera op jezelf richten en loop je met een gestrekte arm of met een selfie-stick. Dat kan na een tijdje flink vermoeiend worden. Let daarom ook op het gewicht van de camera.

Waar moet je nog meer op letten?

Batterij

Als je de hele dag op pad gaat om te filmen kan de batterij van je camera snel leeg gaan. Een extra batterij kan dus handig zijn.

Ga je vooral thuis filmen, dan kan een statief handig zijn. Het gewicht van de camera is dan weer een stuk minder belangrijk.

Wil je echt de beste geluidskwaliteit? Dan is het belangrijk dat je camera een microfoonaansluiting heeft. Je kan dan een betere, externe microfoon aansluiten. Alleen de grotere camera's hebben zo'n aansluiting, dus de camera is dan wel weer zwaarder.

