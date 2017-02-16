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De beste vlogcamera

Steeds meer mensen gebruiken fotocamera’s om mee te vloggen. De eisen van een goede vlogcamera zijn anders dan die van een camera om foto’s mee te maken. Waar moet je op letten?
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sBijgewerkt op:23 april 2026

vlogcamera

Wat is vloggen?

Met een vlog leg je het dagelijks leven vast met je camera. De camera wordt dan gebruikt voor bijvoorbeeld fimpjes op YouTube. Er zijn allerlei manieren om dat te doen, en allerlei camera’s met verschillende specialiteiten.

Bedenk je goed wat je met de camera gaat doen. Ga je hem veel thuis, of onderweg gebruiken? Moet hij in je zak passen, of mag hij ook groter zijn?

Canon powershot Kantelbaar scherm

De belangrijkste vereiste bij het kopen van een vlogcamera is het kantelbare scherm, oftewel het selfiescherm. Zo kun je de camera op jezelf richten en tegelijkertijd zien hoe dit er op beeld uitziet.

  • Bij de meeste kleine camera’s klapt het scherm naar boven, zodat je boven de lens het beeld kan bekijken.
  • Bij grotere camera’s klapt het scherm vaak opzij, je ziet dan het beeld naast de lens.

Filmkwaliteit

Je wilt natuurlijk de mooiste beelden in je vlog hebben. Wij testten de camera’s op filmkwaliteit bij veel en weinig licht. We nemen ook de geluidkwaliteit mee en testen hoeveel last de microfoon heeft van de wind.

Gewicht en draagbaarheid

Wil je jezelf onderweg filmen? Dan zal je het scherm vaak kantelen en de camera op jezelf richten en loop je met een gestrekte arm of met een selfie-stick. Dat kan na een tijdje flink vermoeiend worden. Let daarom ook op het gewicht van de camera.

Waar moet je nog meer op letten?

  • Batterij
    Als je de hele dag op pad gaat om te filmen kan de batterij van je camera snel leeg gaan. Een extra batterij kan dus handig zijn.
  • Statief
    Ga je vooral thuis filmen, dan kan een statief handig zijn. Het gewicht van de camera is dan weer een stuk minder belangrijk.
  • Geluidskwaliteit
    Wil je echt de beste geluidskwaliteit? Dan is het belangrijk dat je camera een microfoonaansluiting heeft. Je kunt dan een betere, externe microfoon aansluiten. Alleen de grotere camera's hebben zo'n aansluiting, dus de camera is dan wel weer zwaarder.

Productselectie

Voor jou selecteerden we hieronder een aantal camera's die voldoen aan de volgende eisen:

  • Draaibaar selfiescherm
  • Minimaal voldoende videomogelijkheden
  • Niet zwaarder dan 400 gram

Ben je lid van de Consumentenbond en ingelogd? Dan zie je in de selectie alleen camera's die minimaal een 7 scoren voor videokwaliteit.

 

Je kunt natuurlijk ook zelf camera's filteren in onze vergelijker. Relevante filters zijn bijvoorbeeld: videokwaliteit, gewicht, soort scherm, videomogelijkheden en microfoonaansluiting.

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