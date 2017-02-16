De beste vlogcamera

Andre van Zwet Expert fotocamera'sBijgewerkt op:23 april 2026
Met een vlog leg je het dagelijks leven vast met je camera. De camera wordt dan gebruikt voor bijvoorbeeld fimpjes op YouTube. Er zijn allerlei manieren om dat te doen, en allerlei camera’s met verschillende specialiteiten.
Bedenk je goed wat je met de camera gaat doen. Ga je hem veel thuis, of onderweg gebruiken? Moet hij in je zak passen, of mag hij ook groter zijn?
De belangrijkste vereiste bij het kopen van een vlogcamera is het kantelbare scherm, oftewel het selfiescherm. Zo kun je de camera op jezelf richten en tegelijkertijd zien hoe dit er op beeld uitziet.
Je wilt natuurlijk de mooiste beelden in je vlog hebben. Wij testten de camera’s op filmkwaliteit bij veel en weinig licht. We nemen ook de geluidkwaliteit mee en testen hoeveel last de microfoon heeft van de wind.
Wil je jezelf onderweg filmen? Dan zal je het scherm vaak kantelen en de camera op jezelf richten en loop je met een gestrekte arm of met een selfie-stick. Dat kan na een tijdje flink vermoeiend worden. Let daarom ook op het gewicht van de camera.
Voor jou selecteerden we hieronder een aantal camera's die voldoen aan de volgende eisen:
Ben je lid van de Consumentenbond en ingelogd? Dan zie je in de selectie alleen camera's die minimaal een 7 scoren voor videokwaliteit.
Je kunt natuurlijk ook zelf camera's filteren in onze vergelijker. Relevante filters zijn bijvoorbeeld: videokwaliteit, gewicht, soort scherm, videomogelijkheden en microfoonaansluiting.