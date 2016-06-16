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Welke lens voor welke foto?

Welke lens het best bij jou past, hangt af van de soort foto's die je het liefst maakt. We laten je zien welk zoombereik past bij welk soort fotografie, van groothoek tot telelens.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sBijgewerkt op:23 april 2026

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Welke lens heb je nodig?

Voor de ene soort fotografie heb je een groothoeklens nodig, voor een brede blik op de wereld. Voor de andere soort fotografie kun je beter een telelens kopen. Hieronder staan de soorten fotografie op een schaal van 'groothoek' (links) tot 'tele' (rechts).

Lees meer over het zoombereik van een cameralens.

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Interieur-
en Architectuurfotografie Welke-lens-voor-welke-foto-Interieur-Architectuurfotografie

 

Voor het fotograferen van gebouwen en interieurs is het belangrijk dat er veel op de foto past. Kies voor lenzen die geheel of deels binnen een zoombereik van 17 tot 50 mm vallen. Daarnaast is het belangrijk dat de lijnen van het gebouw niet te veel vervormen (vertekening).

Portretten Welke-lens-voor-welke-foto-portretten

 

Voor portretten moet je niet te ver uitzoomen, want dan krijgt je model een onverdiend grote neus op de foto. Te ver inzoomen is ook niet aan te raden, want dan lijkt de foto heel 'plat'. Kies voor lenzen die geheel of deels binnen het zoombereik van 50 tot 135 mm vallen. Groothoek- en groothoekzoomlenzen zijn hiervoor in ieder geval niet echt geschikt.

Sport, vogels en dieren Welke-lens-voor-welke-foto-sport-vogels-dieren

 

Om mooie sportfoto's te maken, moet je ver kunnen inzoomen. Want, je kunt meestal niet echt dichtbij staan. Hetzelfde geldt voor dieren in het wild, zeker op safari! Kies voor lenzen die geheel of deels in een zoombereik vallen van 200 mm en groter.

Straatfotografie Welke-lens-voor-welke-foto-straatfotografie

 

Op straat kun je van alles tegenkomen dat interessant is om te fotograferen. Erg ver inzoomen is meestal niet nodig. Kies voor lenzen die geheel of deels in een zoombereik vallen tussen 24 en 100 mm.

Landschaps- en reisfotografie Welke-lens-voor-welke-foto-landschap-reizen

 

Fotografen gebruiken meestal een groothoeklens voor landschappen en interieur- en architectuurfotografie. Maar tijdens het reizen kunnen allerlei lenzen handig van pas komen.

Macrofotografie Welke-lens-voor-welke-foto-Macrofotografie

 

Wil je objecten die zo klein zijn als de beeldsensor van de camera (bijvoorbeeld een paperclip) fotograferen? Dan heb je een zogeheten macro-objectief nodig. Dat is de verhouding tussen de grootte van een object en hoe groot het op de beeldsensor wordt vastgelegd. Bij een verhouding 1:1 heb je te maken met een echte macro-lens.

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