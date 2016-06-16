Welke lens voor welke foto

Welke lens heb je nodig?

Voor de ene soort fotografie heb je een groothoeklens nodig, voor een brede blik op de wereld. Voor de andere soort fotografie kun je beter een telelens kopen. Hieronder staan de soorten fotografie op een schaal van 'groothoek' (links) tot 'tele' (rechts).

Lees meer over het zoombereik van een cameralens.

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