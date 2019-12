Welke lens voor welke foto

Interieur-

en Architectuurfotografie Voor het fotograferen van gebouwen en interieurs is het belangrijk dat er veel op de foto past. Kies voor lenzen die geheel of deels binnen een zoombereik van 17 tot 50 mm vallen. Daarnaast is het belangrijk dat de lijnen van het gebouw niet te veel vervormen (vertekening).

Portretten Voor portretten moet je niet te ver uitzoomen, want dan krijgt je model een onverdiend grote neus op de foto. Te ver inzoomen is ook niet aan te raden, want dan lijkt de foto heel 'plat'. Kies voor lenzen die geheel of deels binnen het zoombereik van 50 tot 135 mm vallen. Groothoek- en groothoekzoomlenzen zijn hiervoor in ieder geval niet echt geschikt.

Sport, vogels en dieren Om mooie sportfoto's te maken, is ver inzoomen vaak noodzakelijk. Je kunt meestal niet echt dichtbij staan. Hetzelfde geldt voor dieren in het wild, zeker op safari! Kies voor lenzen die geheel of deels in een zoombereik vallen van 200 mm en groter.

Straatfotografie Op straat kun je van alles tegenkomen dat interessant is om te fotograferen. Erg ver inzoomen is meestal niet nodig. Kies voor lenzen die geheel of deels in een zoombereik vallen tussen 24 en 100 mm.

Landschaps-

en reisfotografie Voor het fotograferen van landschappen wordt meestal een groothoeklens gebruikt, net als bij interieur- en architectuurfotografie. Maar tijdens het reizen kunnen allerlei lenzen handig van pas komen.