Welke lens voor welke foto

Andre van Zwet Expert fotocamera'sBijgewerkt op:23 april 2026
Voor de ene soort fotografie heb je een groothoeklens nodig, voor een brede blik op de wereld. Voor de andere soort fotografie kun je beter een telelens kopen. Hieronder staan de soorten fotografie op een schaal van 'groothoek' (links) tot 'tele' (rechts).
Lees meer over het zoombereik van een cameralens.
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Interieur-
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Portretten
Voor portretten moet je niet te ver uitzoomen, want dan krijgt je model een onverdiend grote neus op de foto. Te ver inzoomen is ook niet aan te raden, want dan lijkt de foto heel 'plat'. Kies voor lenzen die geheel of deels binnen het zoombereik van 50 tot 135 mm vallen. Groothoek- en groothoekzoomlenzen zijn hiervoor in ieder geval niet echt geschikt.
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Sport, vogels en dieren
Om mooie sportfoto's te maken, moet je ver kunnen inzoomen. Want, je kunt meestal niet echt dichtbij staan. Hetzelfde geldt voor dieren in het wild, zeker op safari! Kies voor lenzen die geheel of deels in een zoombereik vallen van 200 mm en groter.
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Straatfotografie
Op straat kun je van alles tegenkomen dat interessant is om te fotograferen. Erg ver inzoomen is meestal niet nodig. Kies voor lenzen die geheel of deels in een zoombereik vallen tussen 24 en 100 mm.
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Landschaps- en reisfotografie
Fotografen gebruiken meestal een groothoeklens voor landschappen en interieur- en architectuurfotografie. Maar tijdens het reizen kunnen allerlei lenzen handig van pas komen.
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Macrofotografie
Wil je objecten die zo klein zijn als de beeldsensor van de camera (bijvoorbeeld een paperclip) fotograferen? Dan heb je een zogeheten macro-objectief nodig. Dat is de verhouding tussen de grootte van een object en hoe groot het op de beeldsensor wordt vastgelegd. Bij een verhouding 1:1 heb je te maken met een echte macro-lens.