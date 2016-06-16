Welke lens op mijn camera

Karen Reijneveld Expert fotocamera'sBijgewerkt op:23 april 2026
Een lens moet aansluiten op de lensbevestiging ('mount') van een camera. Sommige cameramerken hebben er meerdere. Zo heeft Sony de zogeheten A-mount en de kleinere E-mount. Dus als je een Sony-systeemcamera koopt, heb je óf het ene type óf het andere type.
Je zit trouwens niet vast aan het cameramerk. Lenzenfabrikanten als Sigma en Tamron maken objectieven voor allerlei cameramerken. Ze maken een bepaald type lens in verschillende soorten. Zo is een bepaalde 18-200mm lens verkrijgbaar voor allerlei verschillende 'mounts'. Je moet dan het soort met de juiste lensbevestiging kopen.
Kijk eerst naar het soort fotografie dat je het leukst vindt. En hoe belangrijk lichtsterkte voor jou is. Op basis daarvan kun je beslissen:
Zo kies je uiteindelijk de juiste lens.
Bij sommige lensbevestigingen heb je daarbinnen toch nog te maken met 2 varianten. Bijvoorbeeld Nikon DX als onderdeel van het Nikon F-systeem.
De bevestiging is hetzelfde, maar het 'glaswerk' is anders. Voor de beeldsensor in jouw camera is maar 1 van de 2 varianten optimaal. De andere is óf oversized óf te krap:
Alleen als je een peperdure fullframe camera hebt, is dat laatste echt een probleem.
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In sommige gevallen kun je objectieven van het ene systeem op het andere gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld de oude FourThirds-objectieven (voor spiegelreflexen van Panasonic en Olympus) gebruiken op de kleinere MicroFourThirds-camera's.