Welke lens op mijn camera

Als je een lens wilt kopen, moet je weten welke lensbevestiging ('mount') jouw camera heeft. Sommige cameramerken hebben er meerdere. Zo heeft Sony de zogeheten A-mount en de kleinere E-mount. Dus als je een Sony systeemcamera koopt, heb je óf het ene type óf het andere type.

Andere merken

Je zit overigens niet vast aan het cameramerk. Lenzenfabrikanten als Sigma en Tamron maken objectieven voor allerlei cameramerken. Ze maken een bepaald type lens in verschillende varianten. Zo is een bepaalde 18-200mm lens verkrijgbaar voor allerlei verschillende 'mounts'. Voor jou is het dan zaak om de variant met de juiste lensbevestiging te kopen.

Perfect fit, oversized of te krap?

Bij sommige lensbevestigingen heb je daarbinnen toch nog te maken met 2 varianten, bijvoorbeeld Nikon DX als onderdeel van het Nikon F-systeem.

De bevestiging is hetzelfde, maar het 'glaswerk' is anders. Voor de beeldsensor in jouw camera is maar 1 van de 2 varianten optimaal. De andere is óf oversized óf te krap:

Oversized is geen probleem en kan betere fotokwaliteit opleveren, maar is duurder.

Te krap verzoorzaakt onder andere donkere hoeken op je foto's: niet doen dus.

Alleen als je een peperdure fullframe camera hebt, is dat laatste echt een probleem.

Overzicht systemen

Canon

Canon EF-M : Heb je een EOS-M 'zoveel'? Dan kun je kiezen uit 7 EF-M-lenzen van Canon. Maar ook Tamron en met name Samyang hebben lenzen voor het EOS-M-systeem.

: Heb je een EOS-M 'zoveel'? Dan kun je kiezen uit 7 EF-M-lenzen van Canon. Maar ook Tamron en met name Samyang hebben lenzen voor het EOS-M-systeem. Canon EF-S : Veel mensen hebben een EOS 'zoveel D'-camera, bijvoorbeeld een Canon EOS 1300D. Er is ruime keuze in lenzen voor dit populaire EF-S systeem. Sigma heeft veel objectieven voor Canon en er zijn er ook van Tamron, Tokina en Zeiss. Ook EF -lenzen passen op EF-S-camera's.

: Veel mensen hebben een EOS 'zoveel D'-camera, bijvoorbeeld een Canon EOS 1300D. Er is ruime keuze in lenzen voor dit populaire systeem. Sigma heeft veel objectieven voor Canon en er zijn er ook van Tamron, Tokina en Zeiss. Ook -lenzen passen op EF-S-camera's. Canon EF : Mensen met een fullframe spiegelreflex (EOS '1 t/m 6'D) gebruiken het fullframe EF-systeem .

: Mensen met een fullframe spiegelreflex (EOS '1 t/m 6'D) gebruiken het . Canon RF: Een lensaansluiting voor grote systeemcamera's zonder spiegel van Canon. Sinds 2018 op de markt, waardoor het aanbod aan lenzen nog beperkt is.

Nikon

Nikon F (DX) : Ook de Nikon 'D zoveel'-spiegelreflexcamera's zijn populair, bijvoorbeeld de Nikon D3400. Er zijn veel lenzen voor. De aanduiding DX geeft aan dat de lens geoptimaliseerd is voor de kleinere Nikon spiegelreflexen, maar Nikon F-lenzen zonder die aanduiding passen ook. Sigma heeft veel objectieven voor Nikon en er zijn er ook van Tamron, Tokina, Samyang en Zeiss.

: Ook de Nikon 'D zoveel'-spiegelreflexcamera's zijn populair, bijvoorbeeld de Nikon D3400. Er zijn veel lenzen voor. De aanduiding DX geeft aan dat de lens geoptimaliseerd is voor de kleinere Nikon spiegelreflexen, maar Nikon F-lenzen zonder die aanduiding passen ook. Sigma heeft veel objectieven voor Nikon en er zijn er ook van Tamron, Tokina, Samyang en Zeiss. Nikon F (FX): Nikon F lenzen zonder de aanduiding DX, voor de fullframe -spiegelreflexen van Nikon.

Nikon F lenzen zonder de aanduiding DX, voor de -spiegelreflexen van Nikon. Nikon Z : Een lensaansluiting voor grote systeemcamera's zonder spiegel van Nikon. Sinds 2018 op de markt, waardoor het aanbod aan lenzen nog beperkt is.

Sony

Sony A: Er is een ruime keuze aan lenzen voor Sony alpha-camera’s met spiegelsysteem. Niet alleen van Sony zelf, maar ook van Samyang, Sigma, Tamron en Zeiss.

Er is een ruime keuze aan lenzen voor Sony alpha-camera’s met spiegelsysteem. Niet alleen van Sony zelf, maar ook van Samyang, Sigma, Tamron en Zeiss. Sony E: Dit zijn lenzen voor de Sony NEX-camera’s en de nieuwere Sony alpha-camera’s zonder spiegelsysteem. Ook Samyang, Sigma, Tamron en Zeiss hebben enkele lenzen voor de E-bevestiging.

Olympus en Panasonic

MicroFourThirds (MFT): Voor Olympus PEN, OM-D en Panasonic Lumix G-camera's zijn aardig wat lenzen beschikbaar. Het gezamenlijke systeem heet MicroFourThirds. Er zijn ook lenzen verkrijgbaar van Samyang en Sigma. En in mindere mate van Tamron, Tokina en Zeiss.

Panasonic

L-mount (fullframe): Voor de Lumix S-serie fullframe-systeemcamera's met de L-mount. De lenzen van Panasonic herken je aan 'Lumix S' in de productnaam.

Pentax en Fujifilm

Pentax: Voor Pentax 'K'-spiegelreflexen zoals de Pentax K-5, zijn lenzen verkrijgbaar van Pentax, Samyang, Sigma en Tamron.

Voor Pentax 'K'-spiegelreflexen zoals de Pentax K-5, zijn lenzen verkrijgbaar van Pentax, Samyang, Sigma en Tamron. Fujifilm XF: Ook voor Fujifilm X-camera's zijn verschillende objectieven beschikbaar. Vooral van Fujifilm zelf, maar net zoveel van Samyang en ook een paar van Zeiss.

Lens kiezen

Om uiteindelijk de juiste lens te kiezen, is het zinnig om eerst te kijken naar het soort fotografie dat je het leukst vindt en hoe belangrijk lichtsterkte voor jou is. Op basis daarvan kun je beslissen:

welk (zoom)bereik je ongeveer nodig hebt;

welk soort objectief je het liefst hebt: een redelijke alleskunner of een echte specialist.

Adapters

In sommige gevallen is het mogelijk om objectieven van het ene systeem op het andere te gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld de oude FourThirds-objectieven (voor spiegelreflexen van Panasonic en Olympus) gebruiken op de kleinere MicroFourThirds-camera's.

