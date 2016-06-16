Welke lens op mijn camera

Kies de juiste lensbevestiging ('mount') voor je camera

Een lens moet aansluiten op de lensbevestiging ('mount') van een camera. Sommige cameramerken hebben er meerdere. Zo heeft Sony de zogeheten A-mount en de kleinere E-mount. Dus als je een Sony-systeemcamera koopt, heb je óf het ene type óf het andere type.

Andere merken

Je zit trouwens niet vast aan het cameramerk. Lenzenfabrikanten als Sigma en Tamron maken objectieven voor allerlei cameramerken. Ze maken een bepaald type lens in verschillende soorten. Zo is een bepaalde 18-200mm lens verkrijgbaar voor allerlei verschillende 'mounts'. Je moet dan het soort met de juiste lensbevestiging kopen.

Cameralens kiezen

Kijk eerst naar het soort fotografie dat je het leukst vindt. En hoe belangrijk lichtsterkte voor jou is. Op basis daarvan kun je beslissen:

Welk (zoom)bereik je ongeveer nodig hebt.

Welk soort objectief je het liefst hebt. Een redelijke alleskunner of een echte specialist.

Zo kies je uiteindelijk de juiste lens.

Overzicht systemen

Perfect fit, oversized of te krap?

Bij sommige lensbevestigingen heb je daarbinnen toch nog te maken met 2 varianten. Bijvoorbeeld Nikon DX als onderdeel van het Nikon F-systeem.

De bevestiging is hetzelfde, maar het 'glaswerk' is anders. Voor de beeldsensor in jouw camera is maar 1 van de 2 varianten optimaal. De andere is óf oversized óf te krap:

Oversized is geen probleem en kan betere fotokwaliteit opleveren, maar is soms onnodig duurder.

is geen probleem en kan betere fotokwaliteit opleveren, maar is soms onnodig duurder. Te krap verzoorzaakt onder andere donkere hoeken op je foto's: niet doen dus.

Alleen als je een peperdure fullframe camera hebt, is dat laatste echt een probleem.

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Lensadapters

In sommige gevallen kun je objectieven van het ene systeem op het andere gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld de oude FourThirds-objectieven (voor spiegelreflexen van Panasonic en Olympus) gebruiken op de kleinere MicroFourThirds-camera's.