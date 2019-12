Zoombereik: van mm naar x

Het zoombereik van een cameralens wordt op verschillende manieren aangeduid. Er staat hoeveel keer zoom hij heeft of er staat een aanduiding in millimeters. We leggen uit hoe dat zit.

Van mm naar x

Bij compactcamera's staat meestal vermeld hoeveel keer (x) zoom de camera heeft. Bij losse lenzen staat het zoombereik juist in millimeters vermeld.

De aanduiding in millimeters zegt meer dan het aantal keer zoom:

Je kunt het aantal keer zoom berekenen door de grootste waarde te delen door de kleinste. Zo heeft een 18 tot 200 mm lens 11 keer zoom, namelijk 200 gedeeld door 18.

De millimeterwaarden geven aan in hoeverre je te maken hebt met een groothoeklens of een telelens .

Beeldhoek

Bij de producten in onze vergelijker zie je onder het kopje 'Zoombereik en Beeldstabilisatie' niet alleen het zoombereik in mm en x, maar ook de beeldhoek in graden. Dit is een derde manier om het zoombereik weer te geven, gebaseerd op de breedte van de foto's in onze testgegevens.

Een paar extreme voorbeelden:

Veel groothoek: de Panasonic Lumix DMC-FZ82 heeft een zoombereik van 20 tot 1200 mm (60x), wat neerkomt op een beeldhoek van 79° groothoek tot 2° tele.

Veel tele: de Nikon Coolpix P900 heeft een zoombereik van 24 tot 2000 mm (83x), wat neerkomt een beeldhoek van 69° groothoek tot 1° tele.

Lees meer over zoombereik, hoeveel heb je nodig?

Mm en mm: kleinbeeldequivalent

Helaas zijn er niet 1, maar 2 millimeteraanduidingen in omloop:

die bij de camera's vermeld worden (ook in onze vergelijker); die óp de lens en in de naam van een losse lens vermeld staan.

Het verschil is lastig uit te leggen, maar we doen een poging.

Het zogenoemde kleinbeeldequivalent is uitgegroeid tot een indicatie van de beeldhoek. Op de lens staat de feitelijke brandpuntsafstand van het objectief.

De aanduidingen bij de portretten hierboven geven een beeld bij het vermelde 'kleinbeeldequivalent'. Met een 25 mm-(groothoek)lens maak je een ander portret dan met een 300 mm-(tele)lens.

Kleinbeeldequivalent

De brandpuntsafstand is een technisch gegeven van een lens. In de tijd van de zogenoemde kleinbeeldcamera kon je dat gegeven goed gebruiken om camera's/lenzen te vergelijken. Maar voor kleinere beeldsensoren heb je kleinere brandpuntsafstanden nodig om hetzelfde effect (beeldhoek) te bereiken. Omdat iedereen gewend was aan de oude getallen, werden de nieuwe brandpuntsafstanden omgerekend: het kleinbeeldequivalent.

Bij compactcamera's wordt daarom het kleinbeeldequivalent vermeld. Op de camera zelf staat bij de lens wel de echte brandpuntsafstand vermeld.

Bij losse lenzen wordt alleen de brandpuntsafstand vermeld. Om het kleinbeeldequivalent te berekenen, moet je de mm-aanduiding op de lens met een factor 1 tot 3 vermenigvuldigen.

Voorbeeld: een standaardzoomlens bij een Canon spiegelreflexcamera is 18 tot 55 mm. In onze vergelijker zie je dat in de naam van de lens en op de foto aan de voorkant van de lens. In de specificaties vermelden we het kleinbeeldequivalent en de beeldhoek:

optisch zoombereik 29 tot 88 mm = 3x

beeldhoek 61° - 23°

Vermenigvuldigingsfactor

Voor wie zelf het kleinbeeldequivalent wil berekenen, geven we hieronder de benodigde vermenigvuldigingsfactoren voor verschillende camera's. De vermenigvuldigingsfactor is beter bekend als 'cropfactor'.

Fujilfilm, Nikon, Sony 1.5x Canon EOS en EOS-M 1.6x Panasonic en Olympus 2.0x

Er zijn ook camera's van o.a. Canon, Nikon en Sony waarbij omrekenen niet nodig is. Ofwel: de cropfactor is 1x. Dat zijn de peperdure 'full-frame'-camera's, met een beeldsensor die net zo groot is als het kleinbeeldnegatief van vroeger.

