Zoombereik: van mm naar x

Andre van Zwet Expert fotocamera'sBijgewerkt op:23 april 2026
Bij compactcamera's staat meestal vermeld hoeveel keer (x) zoom de camera heeft. Bij losse lenzen staat het zoombereik juist in millimeters vermeld.
De aanduiding in millimeters zegt meer dan het aantal keer zoom:
Bij de fotocamera's in onze vergelijker zie je onder het kopje 'Zoombereik en Beeldstabilisatie' ook de beeldhoek in graden. Dit is een derde manier om het zoombereik weer te geven, naast mm en x. De beeldhoek is gebaseerd op de breedte van de foto's in onze testgegevens.
Een paar extreme voorbeelden:
Lees meer:
Zoombereik, hoeveel heb je nodig?
Helaas zijn er niet 1, maar 2 millimeteraanduidingen in omloop:
Het verschil is lastig uit te leggen, maar we doen een poging.
De aanduidingen bij de portretten hierboven geven een beeld bij het vermelde 'kleinbeeldequivalent'. Met een 25 mm-(groothoek)lens maak je een ander portret dan met een 300 mm-(tele)lens.
De brandpuntsafstand is een technisch gegeven van een lens. In de tijd van de zogenoemde kleinbeeldcamera kon je dat gegeven goed gebruiken om camera's/lenzen te vergelijken. Maar voor kleinere beeldsensoren heb je kleinere brandpuntsafstanden nodig om hetzelfde effect (beeldhoek) te bereiken. Omdat iedereen gewend was aan de oude getallen, werden de nieuwe brandpuntsafstanden omgerekend. Dat is het kleinbeeldequivalent.
Voorbeeld: een standaardzoomlens bij een Canon spiegelreflexcamera is 18 tot 55 mm. In onze vergelijker zie je dat in de naam van de lens en op de foto aan de voorkant van de lens. In de specificaties vermelden we het kleinbeeldequivalent en de beeldhoek:
Er zijn ook camera's van onder andere Canon, Nikon en Sony waarbij je niet hoef om te rekenen. Ofwel: de cropfactor is 1x. Dat zijn de peperdure 'full-frame'-camera's, met een beeldsensor die net zo groot is als het kleinbeeldnegatief van vroeger.