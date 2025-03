Wat is een systeemcamera?

Een systeemcamera is een camera waarvan je de lens kunt verwisselen. Vaak gaat het specifiek om camera’s die geen spiegelsysteem hebben. Een spiegelreflexcamera is ook een systeemcamera. Je koopt de basis (de ‘body') waar je allerlei extra’s aan toe kunt voegen. Denk aan cameralenzen, krachtige flitsers of extra accu's van hetzelfde systeem. Je stelt zelf je ideale camera samen.

De standaard meegeleverde lens heeft meestal 3 keer zoom. Met losse cameralenzen vergroot je het zoombereik. We hebben ook veel systeem- en spiegelreflexcamera's getest met een primelens. De fotokwaliteit is dan vaak beter dan bij de standaard zoomlens, maar zoomen kan niet.

Verschil systeemcamera en spiegelreflexcamera

Een spiegelreflexcamera (links) is een camera met verwisselbare lens en spiegelsysteem. Daarmee kijk je door de lens naar je onderwerp.

Een systeemcamera (rechts) is een camera met verwisselbare lens, maar zonder spiegelsysteem. Je kijkt op het scherm of in een elektronische zoeker naar je onderwerp.

Lees meer over hoe een spiegelreflexcamera werkt.

Een systeemcamera zonder spiegel is vaak wat kleiner dan een spiegelreflexcamera. Een spiegelreflexcamera is soms wel weer goedkoper. In onze vergelijker kun je beide soorten camera's goed met elkaar vergelijken.

Hoe werkt een systeemcamera?

Bij een systeemcamera zonder spiegel valt het licht direct op de sensor. Via de elektronische zoeker of het scherm op de achterkant zie je direct het beeld dat de sensor registreert.

De grootte van de beeldsensor is van invloed op de beeldkwaliteit. De beeldsensor is de 'gevoelige plaat' van de camera. Een systeemcamera heeft een sensor van ongeveer 2 tot ruim 4 centimeter diagonaal. Ter vergelijking: er zijn ook sensoren van maar een halve centimeter, zoals in sommige smartphones.

Alle grote merken maken systeemcamera's, maar alleen Canon, Nikon en Pentax maken (ook) spiegelreflexcamera's. Voor elke systeemcamera heb je de keuze uit lenzen van klein zoombereik tot zeer groot, supergroothoek-lenzen en telelenzen. Ook de prijsklasse van lenzen loopt vaak flink uiteen.

Kleine en grote systeemcamera

