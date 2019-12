GoPro Hero 6: eerste indruk

Eerste indruk|Een actioncam is ideaal voor het filmen van buitensporten. Eén van de populairste is de GoPro. Wij namen de proef op de som met de nieuwe GoPro Hero 6. Hoe doet deze camera het in extreme omstandigheden?

Conclusie: goede actioncam, wel vrij prijzig

De GoPro Hero 6 is een goede actioncam, maar met een richtprijs van €569 wel vrij prijzig. De beelden zien er goed uit en zijn zeer goed gestabiliseerd. Het aanraakscherm op de achterkant is prettig en de camera kwam goed door onze val- en waterbestendigheidstest. De beeldkwaliteit is in een donkere omgeving wel wat minder en de batterij zou wat langer mee mogen gaan.

Wat is een actioncam

Actioncams zijn kleine videocamera’s die gemaakt zijn voor buitensporten, zoals mountainbiken, klimmen, skiën en snowboarden. De GoPro Hero 6 is daarom waterdicht en schokbestendig. Je kunt hem dus in extreme omstandigheden gebruiken. Hij heeft ook een zeer compact formaat. De GoPro past gemakkelijk in de palm van je hand (6,2 x 4,3 x 3,3 cm) en weegt net iets meer dan 100 gram.

Een alternatief voor de actioncam is een outdoorcamera. Die is meer geschikt voor het maken van foto's en gemakkelijker vast te houden.

Vastplakken

Je kunt een GoPro bevestigen op een glad oppervlak, bijvoorbeeld op een helm of je autoruit. Bij elke GoPro zit een losse behuizing. Met een schroefbevestiging past die op allerlei bevestigingsstukken. Er zitten 2 van deze bevestigingsstukken bij de Hero 6, met plakbevestiging.

Voor de GoPro zijn ook allerlei accessoires beschikbaar om de camera interessante perspectieven te geven. Bijvoorbeeld een selfiestick of een polsband om de camera aan je arm te bevestigen.

Beeldkwaliteit

De videokwaliteit van deze actioncam is goed te noemen, en ook de foto’s zien er erg goed uit. Alleen gaat de foto- en videokwaliteit wel omlaag bij minder licht. Dat zien we wel vaker bij dit soort camera’s.

De camera kan ook heel goed het beeld stabiliseren. Dat is erg handig, want de camera is tijdens opnames vaak veel in beweging. Alleen bij sommige slowmotionopnames is de beeldstabilisator niet te gebruiken.

Stembesturing

Op de GoPro Hero 6 zit een grote sluiterknop. Met die knop kun je gelijk beginnen met het opnemen van een video, zelfs als de GoPro uitstaat. Superhandig. Het is ook mogelijk om de GoPro met je stem te bedienen. Dat kan handig zijn als je je handen niet vrij hebt. De spraakherkenning is alleen niet beschikbaar in het Nederlands, je zult dus Engelse termen moeten gebruiken, bijvoorbeeld 'GoPro start recording'.

Via het aanraakscherm op de achterkant van de actioncam kun je zien wat de camera opneemt en instellingen aanpassen. Dat scherm geeft een scherp beeld, al is het beeldscherm wel een beetje donker.

Val- en waterbestendig

We hebben de GoPro Hero 6 ook getest op val- en waterbestendigheid. In de valtest laten we de GoPro 25 keer vallen. De Gopro Hero 6 kwam ongeschonden uit de test en werkte nog goed.

GoPro Heromodellen waren altijd al onder water te gebruiken, maar wel met een speciale behuizing. Sinds de GoPro Hero 5 is die behuizing onder water niet meer nodig. GoPro claimt dat de Gopro Hero 6 tot 10 meter onder water te gebruiken is. Ook dit hebben we getest. De Gopro blijft inderdaad zonder problemen op 10 meter diepte werken.

Batterijduur

Helaas gaat de batterij van de GoPro Hero 6 korter mee dan we hadden verwacht. De camera bleef in onze test 1 uur en 40 minuten werken op één acculading. Veel andere actioncams - waaronder de voorganger van de GoPro Hero 6 - bleven langer werken met een volle batterij. De wifi stond bij deze test niet aan.

Alternatieven

Onze Amerikaanse collega's van Consumer Reports hebben verschillende andere actioncams getest. Interessante alternatieven zijn de Kodak PixPro SP1 en de Sony HDR-AS50.

De Kodak heeft een betere batterij en goede beeldkwaliteit, het display is wel wat kleiner.

Ook de Sony maakt mooie beelden, en hij is gemakkelijk in gebruik. De Sony heeft alleen geen display om beelden terug te kijken.

