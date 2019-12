Firmware camera update

Wil je de software van je camera goed werkend houden, dan is het verstandig een firmware-update uit te voeren. Ook is het mogelijk een lens een update te geven.

Nieuwe functies of fouten herstellen

Sommige camera's kun je een zogenaamde firmware-update geven. Zo'n update zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een fout in de besturing van de camera wordt hersteld. Of de camera krijgt extra of verbeterde functies.

De fabrikant geeft altijd een beschrijving van de wijzigingen in de firmware- update. Installeer de update alleen als je vindt dat deze wijzigingen meerwaarde hebben. Controleer na aankoop van een camera altijd of er een firmware-update is en neem de tijd om deze uit te voeren.

Lens updaten

Firmware-updates zijn er niet alleen voor camera's, maar ook voor lenzen. Zo kunnen camera en lens beter samenwerken. Om een lens te kunnen updaten, moet deze op de camera bevestigd zijn.

