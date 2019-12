Foto's aan de muur

Canvas

Bij canvas wordt de foto afgedrukt op doek, dat om een houten frame wordt gevouwen en vastgeniet. Hoe dikker de rand, des te groter het deel van de foto dat je aan de rand kwijtraakt.

Canvassen zijn geschikt voor alle soorten foto's en ze komen in alle lichtomstandigheden goed tot hun recht. Doordat de inkt een beetje in het doek trekt, worden kleurvlakken mooi egaal en vallen foutjes in de foto minder op. Daarom is een afdruk op canvas de beste keuze voor beginnende fotografen en voor foto's gemaakt met compactcamera's.

Niet alle doeken zijn even goed opgespannen. Je ziet het frame soms duidelijk door het doek heen komen. De inkt op de hoeken van het canvas is extra kwetsbaar voor beschadiging. De verschillen in afdrukkwaliteit zijn bij canvas het grootst. Vooral donkere beelden geven onvoorspelbare resultaten: veel te donker of veel te licht.

+ Matte afdruk verdoezelt oneffenheden

+ Voor alle soorten foto's

+ Lichtgewicht

- Door omvouwen verdwijnt de rand van de foto

- Onvoorspelbare verschillen in afdrukkwaliteit

Plexiglas

Plexiglas oftewel acrylglas, een transparante kunststof, geeft de foto een levendige, heldere en chique uitstraling. Het is zwaar, stevig en spiegelt sterk. Plexiglas is vooral geschikt voor lichte en heldere foto's.

Donkere beelden met weinig contrast vallen weg in de spiegelingen van het licht. Oneffenheden in de foto vallen op. Dat maakt dit materiaal alleen geschikt voor scherpe foto's met weinig 'ruis'.

De foto wordt aan de achterkant van het materiaal geprint. Vaak ontstaan er daardoor printerstrepen. Bij sommige drukkers is het geheel lichtdoorlatend.

+ Chique uitstraling

- Spiegelt sterk in direct licht

- Oneffenheden in de foto vallen op

- Niet geschikt voor donkere foto's

Aluminium-dibond

Dibondplaten bestaan uit twee flinterdunne lagen aluminium met daartussen een harde kunststof van 3 mm dik. Dibond is zwaar en degelijk en heeft een krachtige uitstraling. Het komt het best tot zijn recht in zacht licht; anders spiegelt het te veel.

Wij adviseren om foto's af te drukken op de witte kant van het dibond, voor een natuurlijk effect, maar dit ziet er niet uit als echt aluminium. Bij sommige aanbieders kun je ook op geborsteld aluminium laten afdrukken. Dit is vooral geschikt voor zwar-twitfoto's. In het verleden hebben we dibond gezien met daarop fotopapier geplakt en hebben we dibond gezien met lelijke strepen van de printerkoppen.

+ Zwaar en degelijk

+ Voor binnen en buiten

+ Professionele uitstraling

- Weerkaatst in direct licht

- Verschillende printtechnieken

Kunststof

Kunststof en forex zijn lichtgewicht schuimplaten van 5 of 10 mm dik. De platen van 10 mm zijn veel vormvaster en ogen chiquer. Het materiaal is geschikt voor alle soorten foto's.

De meeste aanbieders printen direct op het plaatmateriaal. Bij directe lichtinval weerkaatst het licht. Vooral donkere foto's hebben daar last van. Ook hier wisselt de kwaliteit sterk: van mooie afgeronde hoeken tot opvallende strepen van de printerkoppen.

+ Matte en professionele uitstraling

+ Lichtgewicht

+ Voor binnen en buiten

- Kan weerkaatsen in direct licht

- Deukgevoelig

Kooptips

Welk materiaal je ook kiest… let op: