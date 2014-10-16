Andre van Zwet Expert fotocamera'sGepubliceerd op:16 oktober 2014
MerkAdobe
Richtprijs€ 102
TypePhotoshop Elements 13
Photoshop Elements is de uitgeklede versie van het professionele Adobe Photoshop. Photoshop Elements biedt heel veel mogelijkheden voor het beheren en bewerken van foto's. Eerder schreven we al over de vernieuwingen in versie 11 en versie 12. De nieuwste versie - Photoshop Elements 13 - probeerden we uit op een Windows 7-laptop. We bekeken de belangrijkste nieuwe functies.
Photoshop Elements is bestemd voor mensen die meer dan gemiddelde fotobewerking willen doen. Dus meer dan foto's rechtzetten, bijsnijden, rode ogen corrigeren of kleuren aanpassen: bijvoorbeeld personen of objecten in je foto's verwijderen, of verplaatsen naar een andere foto. De 3 werkstanden in Photoshop Elements maken het programma geschikt voor verschillende niveaus: Snel, Met Instructies en Expert.
De belangrijkste vernieuwingen voor wie wil weten of het zin heeft om te upgraden (€84) vanaf versie 12:
Gegevens delen met Adobe
Als je Photoshop Elements voor het eerst opstart, wordt je verwelkomd met: 'Vanaf deze versie kunt u informatie delen met Adobe over hoe u Photoshop Elements gebruikt. Deze optie is standaard ingeschakeld en de informatie wordt gekoppeld aan uw Adobe-id [..]'. Het is nieuw dat Adobe via Photoshop Elements op deze manier gebruikersinformatie verzamelt. Zaak is om even goed na te denken of je dat wilt. Je kunt je voorkeuren meteen wijzigen of later via je Adobe id-account.
Facebook Cover
Voor fanatieke Facebook-gebruikers is het menu 'Maken' uitgebreid met de optie 'Facebook Cover'. Die omvat 8 sjablonen voor een Facebook Omslagfoto, die je vult met 1 of meerdere foto's en teksten.
Photomerge Compositie
Het menu 'Verbeteren' is uitgebreid met de optie 'Photomerge compositie'. Met deze functie kun je een onderdeel van de ene foto in de andere plaatsen. Stapsgewijs helpt Photoshop je om foto's te combineren tot een nieuwe compositie.
De knop 'kleurtint automatisch afstemmen' zorgt ervoor dat het knipsel qua kleur niet uit de toon valt in de andere foto. Zo kun je heel makkelijk en snel foto's combineren. De voorste schoen in het voorbeeld komt uit een andere foto.
Selectie perfectioneren
Hoewel het al erg makkelijk is om in Photoshop delen in een foto te selecteren, heeft Adobe er nog een tooltje bijgemaakt: het Penseel Selectie verfijnen. Na het maken van een 'grove' selectie met het bestaande penseel 'Snel selecteren' kun je de selectie hiermee eenvoudig perfectioneren. Dit heeft wel een meerwaarde te opzichte van versie 12.
Uitsnijdopties
Via 'Afbeelding' en 'Uitsnijden' kun je foto's in elke gewenste verhouding uitsnijden. Nieuw is dat je kunt kiezen uit 4 suggesties voor bijsnijden. Omdat uitsnijden al zo flexibel was, zien wij hier geen grote meerwaarde in.
Schermresolutie en snelheid
Photoshop Elements is nu ook geschikt voor High DPI- (Windows7) en Retina Display- (Mac) schermen, voor nog scherper beeld. Als je zo'n scherm niet hebt, heeft dit geen meerwaarde. Hetzelfde geldt voor de ondersteuning voor 64-bits Windows 7-systemen: als je zo'n computer hebt, kun je sneller werken met Photoshop Elements, anders niet.
In de Organizer van Photoshop Elements kun je makkelijk bijschriften, trefwoorden en notities toevoegen aan je foto's. In eerste instantie heb je daar alleen wat aan binnen het programma zelf en kun je in Windows Verkenner je foto's niet vinden als je zoekt op een bepaalde tekst die je hebt toegevoegd. Om de nieuwe informatie toe te voegen aan de originele foto's, moet je de foto's selecteren en de 'Metagegevens opslaan naar bestand' (Ctrl+W). Dan worden de gegevens ook door andere programma's opgemerkt.
Niet voordat je weet of de gratis alternatieven een goede optie zijn. Adobe Photoshop Elements is een zeer uitgebreid fotobewerk- en beheerprogramma. Een aanwinst voor wie echt veel wil doen met zijn foto's. Maar voor de meeste mensen kan het programma veel meer dan wat er nodig is.
Elk jaar introduceert Adobe een nieuwe versie van Photoshop Elements. Photoshop Elements is de uitgeklede versie van het professionele Adobe Photoshop. Photoshop Elements biedt heel veel mogelijkheden voor het beheren en bewerken van foto's. Adobe Photoshop 13 is de nieuwste versie.
Photoshop Elements is bestemd voor mensen die meer dan gemiddelde fotobewerking willen doen. Dus meer dan foto's rechtzetten, bijsnijden, rode ogen corrigeren of kleuren aanpassen: bijvoorbeeld personen of objecten in je foto's verwijderen, of verplaatsen naar een andere foto.
Het programma is verdeeld in een Organizer voor fotobeheer en een Editor voor fotobewerking.