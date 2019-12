Eerste indruk|Lightroom 5 is een handig fotobeheer- en bewerkingsprogramma voor wie regelmatig grote hoeveelheden foto's te verwerken heeft. Het programma kost €130, is dat je geld waard?

Review: Adobe Photoshop Lightroom 5

Lightroom 5 is een programma voor mensen die regelmatig grote hoeveelheden foto's te verwerken hebben. Meestal zijn dat professionals, maar hobbyisten die veel fotograferen kunnen er ook profijt van hebben. We probeerden de versie voor de Mac.

De eerste stappen

Lightroom is een programma met heel veel mogelijkheden. Dat is even wennen als je het voor het eerst ziet. Toch is het vrij logisch ingedeeld in 3 panelen. Wat je in die panelen ziet, is afhankelijk van de modus van het programma, die je rechtsboven kunt instellen: bibliotheek (de mappen), ontwikkelen (bewerken), kaart (foto's met gps-locatie), boek, presentatie (diashow), afdrukken en web.

Via de bibliotheek kun je door de mappen op de computer navigeren, steekwoorden (tags) toevoegen aan je foto's en een beperkt aantal bewerkingen uitvoeren (zoals belichting, contrast en helderheid). In de ontwikkelen-modus staan alle 'gereedschappen' voor beeldbewerking. Links staan de voorgeprogrammeerde- en eigen bewerkingen (waaronder een historie). In het midden wordt de foto afgebeeld, waar je ook op kunt inzoomen en rechts staan alle bewerkingsopties (zie de afbeelding rechts).

Onderin kun je een strip foto's laten weergeven, waardoor je makkelijk door je fotocollectie kunt scrollen. Lightroom kan ook overweg met een tweede monitor, zodat je daar je collectie kunt weergeven, terwijl je tegelijk op de hoofdmonitor bewerkingen uitvoert.

Tijd besparen

Wat echt veel tijd scheelt, is dat uitgevoerde bewerkingen (ook achteraf) kunnen worden toegepast op een reeks andere foto's, zodat bijvoorbeeld een uitsnede of verkeerde witbalans voor een hele serie gelijk is. Ook kun je algemene bewerkingen die je zelf vaak toepast - zoals bijvoorbeeld contrast, verzadiging en verscherping - opslaan als voorinstelling en met één klik toepassen op foto's. En het mooie is dat de originele foto's altijd onaangetast blijven; Lightroom slaat de uitgevoerde bewerkingen apart op, wat ook ruimte op de harde schijf bespaart. Vooral wie veel in het onbewerkte bestandsformaat RAW fotografeert en gebaat is bij een snellere workflow biedt het programma uitkomst.

Hieronder bespreken we 3 nieuwe functies van Lightroom 5:

Automatisch goed uitlijnen

Soms is het perspectief van een foto gedraaid of gekanteld. Waarschijnlijk is het vervormd; de horizontale en verticale lijnen zijn scheef. Upright trekt ze automatisch weer recht. Dit werkt behoorlijk goed. Je kunt foto's automatisch rechttrekken of kiezen voor alleen het horizontale of verticale deel. De knop 'Volledig' voert een combinatie van alle correctiemogelijkheden uit. Adobe adviseert om de correcties uit te voeren op basis van een specifiek camera- en lensprofiel. Zo'n profiel bevat de lenscorrecties die bekend zijn voor een lenstype, zoals de mate van horizontale en verticale vervorming. Hiernaast is het effect te zien van een correctie voor de Canon EOS 40D in combinatie met een 17-55 mm lens. De witte vlakken kun je zelf wegsnijden, met één vinkje doet Lightroom het automatisch. Voor de compact camera Sony RX100 was geen profiel beschikbaar, maar zo op het eerste oog leek de correctie goed.

Radiaalfilter

De achtergrond van een foto leidt nog wel eens af van het hoofdonderwerp. Met de radiaalfilter vestig je de aandacht op het onderwerp door bepaalde gebieden uit te lichten. Met een vigneteffect zorg je ervoor dat het gebied om je onderwerp donkerder is of minder scherp en verzadigd. Met het gereedschap trek je een ellips rondom het onderwerp en met schuifbalkjes pas je belichting, contrast, scherpte etc. aan. Zie hiernaast het effect.

Geavanceerd retoucheerpenseel

Niets is storender dan een vlek of lelijk element in een verder geslaagde foto. Met het vernieuwde retoucheerpenseel kun je heel gemakkelijk zo'n oneffenheid weghalen. Met een penseel bewerk je het deel dat je weg wilt hebben. Met retoucheren poets je de vlekjes en lelijke stukken weg. Met klonen kopieer je een gelijk deel in de buurt om over de vlek heen te plakken. Een bijzonder handig stuk gereedschap dat de noodzaak voor een bewerkingsprogramma weer wat kleiner maakt.

Conclusie

Lightroom 5 is erg handig als je regelmatig veel foto's te verwerken hebt. Vooral als je in RAW fotografeert, werkt het erg goed. Houd er rekening mee dat je het programma niet snel onder de knie hebt. Om optimaal te profiteren van de mogelijkheden moet je er in het begin veel tijd in investeren. Na verloop van tijd werpt dat zeker zijn vruchten af en merk je dat je sneller foto's verwerkt. Wie niet zoveel bezig is met fotobewerking en afhandeling, heeft waarschijnlijk genoeg aan een gratis alternatief zoals Google Picasa (of een ander fotobewerkingsprogramma).

Wat is Adobe Photoshop Lightroom 5?

Lightroom 5 is een fotobewerking- en beheerprogramma van Adobe. De software wordt veel gebruikt door professionele fotografen, maar is ook geschikt voor amateurfotografen die met enige regelmaat grote hoeveelheden foto's te verwerken hebben. Lightroom heeft als voordeel dat het je veel werk uit handen neemt. Veel tijdrovende handelingen zijn geautomatiseerd waardoor je, na enige training, in staat bent om een stuk sneller te werken.

De toevoeging ‘Photoshop’ is niet voor niets: Lightroom maakt Photoshop (Elements) voor een groot deel overbodig, tenzij je in lagen wilt werken of uitgebreid wilt retoucheren.Met Lightroom kun je veel, maar werken in lagen en heel gedetailleerd foto's bewerken gaat niet. Daarvoor heeft Adobe het programma Photoshop.

Creative Cloud

Lightroom 5 is los te koop voor €130 of €72 voor een upgrade. Het is ook mogelijk om een abonnement te nemen op Adobe-programma's, waaronder Lightroom. Dat biedt een aantal voordelen: documenten worden in de cloud bewaard, zo zijn ze via internet toegankelijk vanaf pc's en Mac's, maar ook via iOS en Androidtelefoons en -tablets. Ook krijg je alle relevante updates. Een nadeel is dat als je het abonnement opzegt, je geen toegang meer hebt tot programma's en bestanden.

Een abonnement kost €61,49 per maand voor alle programma's of €24,59 per maand voor één programma. Maandelijks opzeggen kan ook, maar dan betaal je 50% meer.

Belangrijkste specificaties Lightroom 5:

- Voor Windows (vanaf Windows 7) en Mac OS X (10.7 of 10.8);

- 2 GB RAM (4 GB aanbevolen);

- 2 GB vrije ruimte op de vaste schijf;

- Monitor met een resolutie van 1024 x 768;

- Te koop als download of als dvd.