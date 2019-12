Adobe Photoshop Elements 12 : Review

Photoshop voor beginners is al weer toe aan versie 12. Over Adobe Photoshop Elements 11 waren we behoorlijk tevreden: het programma biedt veel beheer- en bewerkmogelijkheden voor verschillende gebruikerniveaus. In versie 12 zijn er geen grote veranderingen te vinden. De bestaande functies voor organiseren zijn wat verbeterd. Zo zijn er meer mogelijkheden om foto’s te taggen. Ook zijn er kleine uitbreidingen. Wij bekeken 3 nieuwe functies: mobiele albums, correctie van dierenogen en verplaatsen van objecten met behoud van de achtergrond.

Mobiele albums

Op je smartphone staan al snel honderden foto’s. Meestal staan ze ook nog op andere plaatsen: op internet, je pc etc. Om de verspreiding van je beelden wat tegen te gaan heeft Adobe Mobiele albums. Daarmee breng je de favoriete foto’s van je mobiel en die van je pc samen. In Elements zit een aparte map ‘Mobiele albums’. Net als bij Dropbox en de meeste andere diensten sleep je de beelden naar de map en vervolgens worden ze gesynchroniseerd via internet. Om de beelden te bekijken op een smartphone en tablet heb je de app Adobe Revel nodig.

Revel: nogal basic

Adobe Revel is een synchronisatie app à la Dropbox, maar dan met wat extra fotobeheer- en bewerkingsmogelijkheden. Het beheren gaat makkelijk, maar erg veel is er dan ook niet mogelijk. Hij kan ongeveer hetzelfde als de standaard foto-app in iOS. Qua bewerkingsmogelijkheden is de app ook nogal basic: witbalans aanpassen, belichting aanpassen en Instagram-achtige filters. Er zijn verschillende apps waarmee je dat ook kunt. Niet zo bijzonder dus.

Bewerkingen apart opgeslagen

Bewerkingen worden gesynchroniseerd tussen de apparaten. De aanpassingen worden automatisch apart opgeslagen. Het origineel blijft onaangetast en dat is wel zo overzichtelijk. Een minpuntje is dat je niet ziet wanneer de dienst klaar is met synchroniseren. Bij andere diensten zie je een vinkje of een draaiende cirkel. Revel geeft geen feedback. Al met al werkt Revel vooral goed in combinatie met Elements. Als losse app is hij niet zo bijzonder.

Correctie van dierenogen

Rode ogen op foto’s zijn een bekend verschijnsel en niet alleen bij mensen. Huisdieren hebben er ook last van. Adobe heeft er een oplossing voor. Bij de reguliere 'rode ogen verwijderen' knop is een vinkje ‘dierenogen’ toegevoegd. Het gereedschap kiest een kleiner gebied in de pupil van het huisdier en verwijdert de rode of verkleurde ogen van een hond of kat. De verkleurde ogen van een huisdier haal je er goed mee weg.



Op de afbeelding rechts is het linkeroog van de hond bewerkt, het rechteroog heeft lichtverkleuringen.

Achtergrond opvullen

Soms is een foto perfect op net dat ene storende element op de achtergrond na. Met de

functie ‘verplaatsen van objecten’ kun je hier makkelijk iets aan doen. Je selecteert het storende element en je verplaatst het naar een betere positie. De achtergrond wordt automatisch ingevuld. Het trucje lukt niet helemaal goed. Het selecteren van een object moet heel precies. Doe je dat niet dan zie je dat terug in de foto: uitgesmeerd beeld en rafelige randjes. Maar met wat oefening heb je een aardig stuk gereedschap in handen.

Conclusie

Adobe Photoshop Elements 12 is een zeer uitgebreid fotobewerk- & beheerprogramma. Het automatisch opslaan van je (bewerkte) foto's op meerdere plaatsen tegelijk is een waardevolle toevoeging. Al met al is versie 12, net als zijn voorganger, een aanwinst voor mensen die meer willen doen met hun foto’s.

Wat is Adobe Photoshop Elements 12 ?

Photoshop Elements 12 is een fotobewerk- en beheerprogramma. Nieuw ten opzichte van voorganger Adobe Photoshop Elements 11 zijn de functies voor mobiele apparaten. De functie Mobiele albums geeft toegang tot foto's en video's in Adobe's clouddienst Revel (beschikbaar als app voor iPhone, iPad, Mac computer en Windows 8). Bewerkingen van foto's en video's worden dan automatisch gesynchroniseerd met Photoshop en het eveneens nieuwe videoprogramma Premiere Elements 12.

Andere nieuwe functies

objecten in een foto verplaatsen, terwijl er geen lege vlakken achterblijven: die worden automatisch opgevuld met de achtergrond.

reflectie corrigeren van een flits in de ogen van een huisdier.

Adobe Photoshop Elements is er voor Windows (vanaf XP servicepack 3) en Mac OSX (vanaf versie 10.7 Lion).

