Eerste indruk|XnView MP is een gratis softwareprogramma waarmee je foto’s beheert en bewerkt. Het programma heeft alles in huis om je foto’s op een goede manier te beheren, maar je moet wel even de tijd nemen om het onder de knie te krijgen.

Conclusie

XnView is misschien iets voor jou als je:

grote hoeveelheden foto's hebt.

er geen geld aan uit wilt geven.

de tijd wilt nemen en niet bang bent om een programma onder de knie te krijgen.

Zoeken

Wanneer je XnView MP net geïnstalleerd hebt, kun je overdonderd worden door de vele opties die het programma te bieden heeft. Het programma heeft een uiterlijk met vele icoontjes om opties aan te geven. Hierdoor moet je soms even zoeken naar de optie die jij nodig hebt.

Foto's beheren

Links op het hoofdscherm laat het programma de mappen op je computer zien en rechts een overzicht van de foto’s in de geselecteerde map. Het is belangrijk om te weten dat XnView MP voornamelijk werkt door bronbestanden aan te passen. Dit heeft als voordeel dat wijzigingen ook buiten XnView zijn te zien. En let op: wanneer je een foto verwijdert in XnView gaat deze direct de prullenbak in.

In XNView is het ook mogelijk om je foto’s te beoordelen met een aantal sterren of in categorieën in te delen. Zo krijg je foto's uit verschillende mappen toch in 1 overzicht.

XnView heeft zeer uitgebreide mogelijkheden voor het toevoegen van zogenoemde metadata: titels, bijschriften, tags, et cetera. Ook hier zijn de mogelijkheden wat overweldigend en wat technisch gepresenteerd: voor veel mensen is het toevoegen van een titel al genoeg. Titels worden in de meeste andere programma's ook herkend.

Als je in een ander programma al metadata hebt toegevoegd, kun je die in XnView waarschijnlijk terugvinden of importeren. Probeer dat even uit.

Foto's bewerken

In de afbeeldingmodus kun je met individuele foto's aan de slag gaan en kleine wijzigingen te maken zoals:

formaat aanpassen

afbeeldingen draaien

helderheid en contrast aanpassen

filters en effecten toepassen

Hier wordt gelijk gevraagd of je hierbij het originele bestand wil vervangen. Wil je het origineel behouden, dan moet je een tweede bestand aanmaken en opslaan.

Veel extra's

Het programma heeft veel extra's. We noemen 3 handige functies:

In 1 keer aanpassingen doorvoeren bij vele afbeeldingen tegelijk, bijvoorbeeld een hele bulk geselecteerde foto's een nieuwe bestandsnaam geven.

Je collectie overzichtelijker maken door te zoeken of afbeeldingen meerdere keren in je collectie voorkomen.

Je foto’s comprimeren naar een kleiner formaat. Dit kan handig zijn als je foto's wilt delen via internet.

Alle functies hebben veel keuzemogelijkheden. Dat is fijn voor gevorderden, maar voor beginners is het allemaal veel te veel.

XnView MP is beschikbaar voor Windows, Mac OS X en Linux.

Hoe organiseer jij je foto's?

We zijn benieuwd naar jouw tips om orde in de fotochaos te krijgen. Vooral nu Google is gestopt met Picasa, een fotobeheerprogramma dat wij in het verleden nogal eens aanraadden. Praat mee over het organiseren van foto's in onze Community of lees meer over foto's opslaan en beheren of foto's bewerken.