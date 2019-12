Richtprijs € 0, €100 of €250 per jaar

Mylio: review

Conclusie

Mylio biedt een doordachte oplossing voor het beheren en bewerken van je fotocollectie op meerdere apparaten. Gratis kun je 25.000 foto's op 3 apparaten beheren en bewerken. Zonder de cloud te gebruiken kun je je hele fotocollectie via al die apparaten up to date houden. Mylio is Engelstalig, zo'n anderhalf jaar geleden gelanceerd en zeker het proberen waard.

Unieke fotobeheerfunctie

Je kunt met Mylio bijvoorbeeld laptop, tablet, smartphone en een harde schijf aan elkaar koppelen. Voor elk apparaat kun je vervolgens kiezen of daarop miniaturen (thumbnails), volledig bewerkbare previews en/of originelen bewaard worden. Je kunt dit per apparaat, per map of zelfs per foto aanpassen, ook later nog. De thumbnails volstaan prima voor je smartphone, zodat je je fotocollectie altijd bij je hebt.

Synchroniseren

Alle wijzigingen op het ene apparaat worden automatisch doorgevoerd op het andere apparaat, zodra ze zich in hetzelfde netwerk bevinden en de app open staat. Het sync-panel (zie afbeelding) is veel bruikbaarder dan alleen een herinnering dat je een backup moet maken, zoals in bijvoorbeeld Adobe Photoshop Elements Organizer.

Het sync-panel geeft informatie over de foto's die je op dat moment geselecteerd hebt. In het voorbeeld rechts staat van al die foto's een thumbnail en een origineel op Jess's MacBook Pro. Op de iPad staan ook thumbnails, maar de oranje kleur en de tekst geven aan dat er nog items gesynchroniseerd moeten worden:

Groen : dit apparaat wil de foto's en heeft ze op dit moment allemaal.

: dit apparaat wil de foto's en heeft ze op dit moment allemaal. Oranje : dit apparaat wil de foto's, maar heeft ze op dit moment niet allemaal.

: dit apparaat wil de foto's, maar heeft ze op dit moment niet allemaal. Grijs: dit apparaat wil de foto's niet en heeft ze ook niet.

Foto's weergeven en bewerken

Net als in andere fotobeheerprogramma's kun je in Mylio foto's op verschillende manieren weergeven:

All Photos: alle foto's tegelijk'.

alle foto's tegelijk'. Folders: in mappen volgens de mappenstructuur van de computer.

in mappen volgens de mappenstructuur van de computer. Albums: in virtuele albums, die je zelf kunt samenstellen.

in virtuele albums, die je zelf kunt samenstellen. Calendar: in een kalender, waarop je in- en uit kunt zoomen (zie afbeelding).

in een kalender, waarop je in- en uit kunt zoomen (zie afbeelding). People: op persoon, als je personen in foto's getagd hebt, eventueel met behulp van gezichtsherkenning.

op persoon, als je personen in foto's getagd hebt, eventueel met behulp van gezichtsherkenning. Location: op locatie, op basis van de gps-data in de foto.

Sinds kort heeft Mylio gezichtsherkenning, wat de optie 'People' een stuk interessanter maakt. De optie 'Locations' zal waarschijnlijk in de toekomst nog wel uitgebreid worden met de weergave van foto's op een landkaart. Dat kan nu nog niet.

Mylio heeft ook de belangrijkste fotobewerkingsmogelijkheden, zoals bijsnijden (zie afbeelding). We hebben ze nog niet allemaal uitgeprobeerd, dus we zijn heel benieuwd naar ervaringen van andere gebruikers.

Toekomstbestendig

Natuurlijk kan je in Mylio ook titels en/of trefwoorden toevoegen. Die worden standaard opgeslagen in een apart bestandje (XMP), maar je kunt ze ook in het (jpg)-fotobestand zelf opslaan: "Saving Metadata to File".

Dubbele foto's

Het zou zo mooi zijn als Mylio je ook kon helpen om dubbelingen uit je fotocollectie te halen. Hoe vaak gebeurt het niet dat je dezelfde foto's in verschillende mappen opslaat? Helaas kan Mylio dit soort duplicaten alleen herkennen tijdens het importeren. De supportafdeling mailde ons dat andere apps zoals Photosweeper (Mac) daar veel beter in zijn. Voor Windows vonden wij DupeGuru Picture Edition als goed alternatief.

Gratis of betaald abonnement

Bij Mylio kun je kiezen voor 3 abonnementen. Sinds kort is het goedkoopste abonnement gratis.

Mylio Free Forever (€0): tot 25.000 foto's op 3 apparaten beheren. Alleen fotobewerking voor jpeg, tiff en png-bestanden.

(€0): tot 25.000 foto's op 3 apparaten beheren. Alleen fotobewerking voor jpeg, tiff en png-bestanden. Mylio Premium ($100/jaar): tot 100.000 foto's op 5 apparaten. Werkt samen met Adobe Lightroom en heeft meer bewerkingsmogelijkheden, onder andere voor onbewerkte (raw) fotobestanden.

($100/jaar): tot 100.000 foto's op 5 apparaten. Werkt samen met Adobe Lightroom en heeft meer bewerkingsmogelijkheden, onder andere voor onbewerkte (raw) fotobestanden. Mylio Max ($250/jaar): tot 250.000 foto's op 12 apparaten. Klik op de afbeelding voor een overzicht.

Voor betalende klanten is ook de Mylio Cloud beschikbaar. Die is niet bedoeld voor het opslaan van grote hoeveelheden originelen. De Mylio Cloud wordt gebruikt voor het verplaatsen van bestanden van de ene naar de andere locatie. Of voor het bewaren van favoriete originelen of juist heel veel thumbnails.

Beginnen met Mylio

Begin met Mylio door eerst eens naar de Tutorials te kijken. De filmpjes helpen je om het concept goed te begrijpen. Alle informatie is in het Engels.

Hoe organiseer jij je foto's?

We zijn benieuwd naar jouw goede tips om orde in de fotochaos te krijgen. Vooral nu Google stopt met Picasa; een fotobeheerprogramma dat wij in het verleden nogal eens aanraadden. Praat mee over het organiseren van foto's in onze community.

