Adobe Photoshop Elements 2019

Eerste indruk|Wil je in je fotobewerkingen net wat meer doen dan rechtzetten, bijsnijden of kleuren aanpassen? Adobe Photoshop Elements helpt je daarbij. Wat is er nieuw in de versie van 2019

Conclusie: gemakkelijk maar weinig vernieuwend

Met het gebruiksvriendelijke Photoshop Elements 2019 kun je foto’s uitgebreid bewerken en beheren. Het biedt veel mogelijkheden en het programma kan je helpen met bewerkingen door er stap-voor-stap doorheen te lopen.

Ben je op zoek naar een programma waarmee je gemakkelijk meer creatieve dingen kunt doen dan rechtzetten, bijsnijden, rode ogen corrigeren of kleuren aanpassen? Photoshop Elements zal je niet teleurstellen.

De nieuwe versie van dit jaar voegt echter weinig nieuws toe. Als je 2018 hebt is upgraden overbodig. Twijfel je over aanschaffen of upgraden? Je kunt Photoshop Elements een maand gratis proberen om te zien of het bevalt.

Houd je het liever bij eenvoudige bewerkingen zoals bijsnijden en kleuren aanpassen? Dan heb je misschien voldoende aan een gratis alternatief om foto's te beheren en foto's te bewerken.

Wat is er nieuw?

Photoshop Elements is elk jaar grotendeels hetzelfde, met een paar kleine veranderingen.

Beginscherm

Een nieuw beginscherm opent wanneer je het programma start en geeft voorbeelden van collage's die met foto's uit je fotobibliotheek worden gemaakt. De software kiest passende foto's bij elkaar en laat zien wat er mogelijk is, al zal een zelfgemaakte collage er al sneller beter uit zien.

Daarnaast laat het beginscherm allerlei bewerkingseffecten zien met uitleg over hoe deze effecten werke. Adobe wil je hiermee inspireren om de vele functies uit te proberen. Grappig, maar verder voegt het weinig toe.

Gedeeltelijke schets

Met de bewerking 'gedeeltelijke schets' maak je een soort combinatie van een foto en een schets van bijvoorbeeld een gebouw. Daardoor krijg je een combinatie van 'echt' en een schets in je foto, net alsof het gebouw er nog niet echt staat.

En verder…

Verder zijn er weinig vernieuwingen. Er is 'Fototekst', waarbij je visuele tekst maakt waarin foto's zichtbaar zijn. Er zijn wat nieuwe collagemogelijkheden en randen voor je foto's. Adobe zelf geeft aan dat de prestaties van de software zijn verbeterd.

Op de website van Adobe staat een overzicht van alle vernieuwingen in Photoshop Elements 2019.

Wat kun je met Adobe Photoshop Elements

Met Adobe Photoshop Elements 2019 kun je foto's beheren en bewerken. Het programma lijkt veel op het professionele Adobe Photoshop. Maar met Elements probeert Adobe fotobewerking voor iedereen gemakkelijk te maken. Er zijn namelijk verschillende niveaus waarop je kunt bewerken:

Met instructies: handig om mee te beginnen. Het programma geeft bij elke bewerking aan wat je kunt doen en wat voor effect dat heeft. Zo leer je gemakkelijk de bewerkingen kennen.

Ook meer geavanceerde bewerkingen kunnen hier stap-voor-stap worden uitgevoerd.

handig om mee te beginnen. Het programma geeft bij elke bewerking aan wat je kunt doen en wat voor effect dat heeft. Zo leer je gemakkelijk de bewerkingen kennen. Ook meer geavanceerde bewerkingen kunnen hier stap-voor-stap worden uitgevoerd. Snel: hierin kun je gemakkelijk eenvoudige bewerkingen uitvoeren, zoals het weghalen van rode ogen, bijsnijden, belichting aanpassen en effecten toevoegen.

hierin kun je gemakkelijk eenvoudige bewerkingen uitvoeren, zoals het weghalen van rode ogen, bijsnijden, belichting aanpassen en effecten toevoegen. Expert: In Expertmodus heb je de meeste mogelijkheden. Maar daar krijg je geen hulp of instructies bij.

Organizer

Het programma heeft daarnaast de Organizer. Een extra (gratis) programma waarmee je snel foto's kunt zoeken en ordenen. Het is zelfs mogelijk om simpele bewerkingen in één keer op een hele reeks foto's uit te voeren. Zo maak je bijvoorbeeld in één keer je gehele fotoalbum wat kleurrijker.

Kopen of upgraden?

Een licentie voor Adobe Photoshop Elements 2019 kost ongeveer €100. Je kunt de software dan blijven gebruiken. Bij het meer professionele Photoshop moet je jaarlijks een bedrag betalen.

Voor €50 euro extra (€150 in totaal) koop je ook een licentie voor Adobe premiere elements, met die software kun je video's bewerken.

Upgraden vanaf een oudere versie kost €80. Bekijk eerst de wijzigingen in de verschillende versies om te zien of dat de moeite waard is.

Dit moet je nog weten

Adobe Photoshop Elements is voor Windows-computers beschikbaar in het Nederlands, maar op een Mac OS-systeem is het programma niet in het Nederlands te krijgen. Je moet het dan met de Engelse taal doen.

Op de website Adobe TV kun je Engelstalige instructiefilmpjes vinden over (onder andere) Adobe Photoshop Elements.

Wij probeerden Photoshop Elements 2019 op een laptop met Windows 10. Het is belangrijk dat je pc het programma goed kan draaien. Op de pagina met systeemvereisten van Adobe Elements kun je zien of je pc of laptop geschikt is.

