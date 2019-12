Eerste indruk|Adobe Photoshop Elements 2018 is een programma voor fotobewerking en fotobeheer. Het is vooral handig voor mensen die meer dan gemiddelde fotobewerking willen doen. Wat is in deze versie veranderd ten opzichte van de vorige?

Gebruiksvriendelijk en zeer uitgebreid

Met het gebruiksvriendelijke Photoshop Elements 2018 kun je foto’s uitgebreid bewerken en beheren. Het biedt veel mogelijkheden en het programma kan je helpen met bewerkingen door er stap-voor-stap doorheen te lopen. In deze nieuwste versie krijg je bijvoorbeeld ook hulp bij het vervangen van een achtergrond.

Ben je op zoek naar een programma waarmee je meer kunt doen dan rechtzetten, bijsnijden, rode ogen corrigeren of kleuren aanpassen? Photoshop Elements zal je niet teleurstellen.

Houd je het liever bij eenvoudige bewerkingen zoals bijsnijden en kleuren aanpassen? Misschien heb je dan voldoende aan een gratis alternatief om foto's te beheren en foto's te bewerken.

Versie 2018 is niet zo vernieuwend ten opzichte van versie 15. Upgraden (€80) naar 2018 is daarom geen must. Je kunt Photoshop Elements gemakkelijk een maand gratis uitproberen om te zien hoe het bevalt.

Wat is nieuw in Photoshop Elements 2018?

Adobe lijkt te zijn afgestapt van het doornummeren van Photoshop Elements (13,14,15), de nieuwste versie heet 2018. Het programma is grotendeels hetzelfde als zijn voorgangers, op een aantal functies na. We bespreken de belangrijkste.

Dichte ogen openen

Het is jammer als je op een foto je ogen dicht hebt. Daar heeft Adobe nu wat op gevonden. Je kunt de dichte ogen namelijk vervangen voor open ogen. Dit werkt het beste als je een soortgelijke foto hebt van jezelf met je ogen open. Het programma knipt de ogen uit de oude foto en plakt deze in de nieuwe.

Nadeel: als de foto in een andere setting genomen is, komt de kleur van de huid of de hoek van de foto vaak niet overeen met het origineel. Dan ziet de bewerkte foto er uiteindelijk toch vreemd uit.

Adobe biedt overigens ook 4 paar 'standaard open ogen', maar deze leveren eigenlijk alleen maar lachwekkende resultaten op (zie afbeelding).



Achtergrond vervangen

Je kunt de achtergrond vervangen door een andere foto of motief. Je selecteert eerst het onderwerp. Dit gaat helaas niet zo gemakkelijk als in het promotiefilmpje, maar het gaat redelijk snel. Vervolgens kies je een andere foto als nieuwe achtergrond.



Automatische collectie

Vaak maak je veel foto’s op vakantie en wil je graag een mooie selectie laten zien aan familie en vrienden. Of je wilt de leukste foto’s laten afdrukken. Met deze nieuwe functie maakt Adobe een selectie, onder andere op basis van kwaliteit en gezichten.

Van een vakantie in de Filipijnen werd bijvoorbeeld een leuke selectie gemaakt, maar we hadden zelf andere foto’s gekozen als we mochten kiezen. Aan veel foto’s zit toch een verhaal en het selectiesysteem van Adobe kent die natuurlijk niet.

Wat is nog meer nieuw?

Er zijn nog enkele nieuwe effecten en verbeteringen in Elements 2018 doorgevoerd, maar deze zijn vrij klein. Op de officiële website van Adobe staat een overzicht van alle vernieuwingen in Photoshop Elements 2018.

Over Adobe Photoshop Elements

Met Adobe Photoshop Elements 2018 kun je foto's beheren en bewerken. Het programma heeft veel weg van het professionele Adobe Photoshop. Maar met Elements probeert Adobe fotobewerking voor iedereen gemakkelijk te maken. Er zijn namelijk verschillende niveaus waarop je kunt bewerken:

Met instructies: handig om mee te beginnen. Het programma geeft bij elke bewerking aan wat je kunt doen en wat voor effect dat heeft. Zo leer je gemakkelijk de bewerkingen kennen. Ook meer geavanceerde bewerkingen kunnen hier stap-voor-stap worden uitgevoerd.

handig om mee te beginnen. Het programma geeft bij elke bewerking aan wat je kunt doen en wat voor effect dat heeft. Zo leer je gemakkelijk de bewerkingen kennen. Ook meer geavanceerde bewerkingen kunnen hier stap-voor-stap worden uitgevoerd. Snel: hierin kun je gemakkelijk eenvoudige bewerkingen uitvoeren, zoals het weghalen van rode ogen, bijsnijden, belichting aanpassen en effecten toevoegen.

hierin kun je gemakkelijk eenvoudige bewerkingen uitvoeren, zoals het weghalen van rode ogen, bijsnijden, belichting aanpassen en effecten toevoegen. Expert: In Expertmodus heb je de meeste mogelijkheden. Maar zonder enige hulp.

Het programma heeft daarnaast de Organizer. Hierin kun je snel foto's zoeken en ordenen. Het is zelfs mogelijk om simpele bewerkingen in 1 keer op een hele reeks foto's uit te voeren. Zo maak je bijvoorbeeld in 1 keer je gehele fotoalbum net wat kleurrijker.

Aanschaffen of upgraden?

Versie 2018 is niet zo vernieuwend ten opzichte van versie 15. Upgraden (€80) naar 2018 is daarom geen must.

Koop Photoshop Elements (€100) niet voordat je gekeken hebt of gratis alternatieven een goede optie zijn. Het is namelijk een zeer uitgebreid fotobewerk- en beheerprogramma en zeker een aanwinst voor wie echt veel wil doen met zijn foto's. Maar voor de meeste mensen kan het programma veel meer dan ze nodig hebben.

Heb je Photoshop Elements alleen een keer nodig voor een speciale gelegenheid? Je kunt de volledige versie een maand lang gratis uitproberen.

Dit moet je nog weten

Adobe Photoshop Elements is voor Windows-computers beschikbaar in het Nederlands, maar op een Mac OS-systeem is het programma niet in het Nederlands te krijgen. Je moet het dan met de Engelse taal doen.

Op de website Adobe TV kun je Engelstalige instructiefilmpjes vinden over (onder andere) Adobe Photoshop Elements.

Wij probeerden Photoshop Elements 2018 uit op een laptop met Windows 10. Het is belangrijk dat je pc het programma goed kan draaien. Op de pagina met systeemvereisten van Adobe Elements kun je zien of jouw pc of laptop geschikt is.

Je kunt Photoshop Elements ook kopen in combinatie met Adobe Premiere Elements voor videobewerking.

