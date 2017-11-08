Adobe Photoshop Elements 2018

Laurien Kokkeler Expert ElektronicaGepubliceerd op:8 november 2017
MerkAdobe
Prijs€100
TypePhotoshop Elements
Met het gebruiksvriendelijke Photoshop Elements 2018 kun je foto’s uitgebreid bewerken en beheren. Het biedt veel mogelijkheden en het programma kan je helpen met bewerkingen door er stap-voor-stap doorheen te lopen. In deze nieuwste versie krijg je bijvoorbeeld ook hulp bij het vervangen van een achtergrond.
Ben je op zoek naar een programma waarmee je meer kunt doen dan rechtzetten, bijsnijden, rode ogen corrigeren of kleuren aanpassen? Photoshop Elements zal je niet teleurstellen.
Houd je het liever bij eenvoudige bewerkingen zoals bijsnijden en kleuren aanpassen? Misschien heb je dan voldoende aan een gratis alternatief om foto's te beheren en foto's te bewerken.
Versie 2018 is niet zo vernieuwend ten opzichte van versie 15. Upgraden (€80) naar 2018 is daarom geen must. Je kunt Photoshop Elements gemakkelijk een maand gratis uitproberen om te zien hoe het bevalt.
Adobe lijkt te zijn afgestapt van het doornummeren van Photoshop Elements (13,14,15), de nieuwste versie heet 2018. Het programma is grotendeels hetzelfde als zijn voorgangers, op een aantal functies na. We bespreken de belangrijkste.
Het is jammer als je op een foto je ogen dicht hebt. Daar heeft Adobe nu wat op gevonden. Je kunt de dichte ogen namelijk vervangen voor open ogen. Dit werkt het beste als je een soortgelijke foto hebt van jezelf met je ogen open. Het programma knipt de ogen uit de oude foto en plakt deze in de nieuwe.
Nadeel: als de foto in een andere setting genomen is, komt de kleur van de huid of de hoek van de foto vaak niet overeen met het origineel. Dan ziet de bewerkte foto er uiteindelijk toch vreemd uit.
Adobe biedt overigens ook 4 paar 'standaard open ogen', maar deze leveren eigenlijk alleen maar lachwekkende resultaten op (zie afbeelding).
Je kunt de achtergrond vervangen door een andere foto of motief. Je selecteert eerst het onderwerp. Dit gaat helaas niet zo gemakkelijk als in het promotiefilmpje, maar het gaat redelijk snel. Vervolgens kies je een andere foto als nieuwe achtergrond.
Vaak maak je veel foto’s op vakantie en wil je graag een mooie selectie laten zien aan familie en vrienden. Of je wilt de leukste foto’s laten afdrukken. Met deze nieuwe functie maakt Adobe een selectie, onder andere op basis van kwaliteit en gezichten.
Van een vakantie in de Filipijnen werd bijvoorbeeld een leuke selectie gemaakt, maar we hadden zelf andere foto’s gekozen als we mochten kiezen. Aan veel foto’s zit toch een verhaal en het selectiesysteem van Adobe kent die natuurlijk niet.
Er zijn nog enkele nieuwe effecten en verbeteringen in Elements 2018 doorgevoerd, maar deze zijn vrij klein. Op de officiële website van Adobe staat een overzicht van alle vernieuwingen in Photoshop Elements 2018.
Met Adobe Photoshop Elements 2018 kun je foto's beheren en bewerken. Het programma heeft veel weg van het professionele Adobe Photoshop. Maar met Elements probeert Adobe fotobewerking voor iedereen gemakkelijk te maken. Er zijn namelijk verschillende niveaus waarop je kunt bewerken:
Het programma heeft daarnaast de Organizer. Hierin kun je snel foto's zoeken en ordenen. Het is zelfs mogelijk om simpele bewerkingen in 1 keer op een hele reeks foto's uit te voeren. Zo maak je bijvoorbeeld in 1 keer je gehele fotoalbum net wat kleurrijker.
Versie 2018 is niet zo vernieuwend ten opzichte van versie 15. Upgraden (€80) naar 2018 is daarom geen must.
Koop Photoshop Elements (€100) niet voordat je gekeken hebt of gratis alternatieven een goede optie zijn. Het is namelijk een zeer uitgebreid fotobewerk- en beheerprogramma en zeker een aanwinst voor wie echt veel wil doen met zijn foto's. Maar voor de meeste mensen kan het programma veel meer dan ze nodig hebben.
Heb je Photoshop Elements alleen een keer nodig voor een speciale gelegenheid? Je kunt de volledige versie een maand lang gratis uitproberen.
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