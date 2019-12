Online fotobewerken met Pixlr

Voor het bewerken van je foto’s heb je geen dure software nodig – zelfs geen goedkope. Bewerk je foto’s gratis via internet met Pixlr. Stap voor stap laten we onder meer zien hoe je rode ogen retoucheert, de belichting aanpast en 2 foto’s samenvoegt.

1. Starten met Pixlr

Ga naar Pixlr.com. Op de homepage vind je drie bewerkers.

Pixlr Express is de uitgeklede versie met grote knoppen voor basisbewerkingen, zoals helderheid en contrast aanpassen en voor tekst en effecten.

is de uitgeklede versie met grote knoppen voor basisbewerkingen, zoals helderheid en contrast aanpassen en voor tekst en effecten. Met Pixlr-o-Matic kun je filters over foto’s leggen.

kun je filters over foto’s leggen. Wij hebben het verder over Pixlr Editor, dat geschikt is voor het serieuzere werk.

Pixlr is geschikt voor iedereen die foto’s wil bewerken. Er zijn wel enkele beperkingen: het bewerken van een reeks foto’s tegelijk kan niet en raw-bestanden worden niet ondersteund. Bovendien mogen foto’s niet breder of hoger zijn dan 4000 pixels. Daarvoor kun je beter een ander programma gebruiken.

2. Uitsnijden

Soms klopt een foto net niet. Door een deel weg te snijden, kun je de compositie verbeteren.

Klik op het uitsnijgereedschap in de gereedschapsbalk. Onder de menubalk kies je welke verhouding de uitsnede moet krijgen, bijvoorbeeld 4:3 of 3:2. Selecteer het gebied dat je wilt behouden door er een rechthoek overheen te trekken. Om je te helpen een mooie compositie te maken, deelt Pixlr het beeld standaard in negen vlakken in. Handig bij het bewerken van landschapsfoto’s. Dubbelklik op de selectie.

3. Rode ogen corrigeren

Pixlr heeft een speciale knop om rode pupillen weer zwart te maken.

Ga naar de gereedschapsbalk, klik op het rodeogenicoontje. Ga met het kruisje op het rode oog staan. Klik om de pupil zwart te maken.

4. Belichting aanpassen

Ook een goede foto kan vaal en kleurloos ogen. Pixlr lost dit eenvoudig op.

Kies in het menu Aanpassingen > Helderheid & Contrast. Speel net zo lang met de schuifjes tot je tevreden bent over het resultaat. Onder Aanpassingen > Tint & Verzadiging vind je 3 schuifjes die meer kleur geven aan je foto. Door het schuifje helemaal naar links te trekken, maak je van kleur zwart-wit.

5. Vlekken verwijderen

Een vreemde vlek of ongewenst object op de foto leidt de aandacht af van het onderwerp. Een vlek is meestal goed te verwijderen, op meerdere manieren.

Zoom in op de afbeelding zodat de vlek goed in beeld is. Kies het pleistericoontje op de gereedschapsbalk. Als je er op klikt, verschijnt er een rondje met een plusje erin. Pas de grootte aan met de instelmogelijkheid onder de menubalk. Vink ‘Blend Nearby’ aan om de achtergrond uit de directe omgeving over de vlek heen te plakken. Klik op de vlek. Op ware grootte zie je een vaag rondje op de plaats van de vlek. Sterker verkleind is het niet meer te zien. Wie zich er aan ergert, kan het ‘Generate Pattern’ knopje gebruiken om de plek wat te vervagen, maar het resultaat wordt er misschien niet beter op. Is het resultaat niet mooi, dan kun je proberen een beter passend stukje foto uit de omgeving over de vlek heen te kopiëren. Kies het stempelicoontje in de gereedschapsbalk. Dezelfde cirkel met plusje verschijnt. Plaats het cirkeltje boven een plek op de foto die je wilt kopiëren en klik met de muis terwijl je de [Ctrl]-toets ingedrukt houdt. Ga terug naar de vlek en klik met de muis, of houdt de muisknop ingedrukt terwijl je het cirkeltje over de vlek beweegt.

6. Foto’s samenvoegen

De realiteit is flink geweld aan te doen. In ons voorbeeld voegen we 2 strandfoto’s samen: de meeuw van de ene foto moet naar het strand met toeristen op de andere foto.

Kies Creëer nieuwe afbeelding. Zorg ervoor dat het nieuwe beeld dezelfde afmetingen heeft als de twee foto’s die je wilt samenvoegen. Open de foto’s die je wilt samenvoegen. Vergroot de afbeelding en selecteer de meeuw met de lasso of de magnetische lasso. Met het schuifje Doezelaar bepaal je hoe ‘zacht’ of ‘hard’ de uitsnede wordt. Hoe hoger getal, des te waziger de randen worden. Laat het vinkje ‘anti-alias’ aanstaan; zo zijn de randjes van de uitsnede wat minder rafelig. Kopieer en plak de uitsnede in het nieuwe bestand. Selecteer de andere strandfoto met het rechthoekige selectiegereedschap en kopieer hem in het nieuwe bestand. Met Aanpassingen > Helderheid & Contrast of een van de andere stappen kun je foto1 en foto 2 per laag bewerken, zodat ze qua belichting beter op elkaar aansluiten. Pas het formaat van de meeuw desgewenst aan met Bewerken > Vrije transformatie. Tevreden? Klik op Laag > Zichtbaar verenigen en sla de foto op.

Tip: maak kopieën

Ga altijd met een kopie van een foto aan de slag. Zo houd je het origineel intact. Iedere keer dat je een jpg (na bewerking) opslaat, gaat iets aan informatie verloren en neemt de kwaliteit af. Wil je meerdere sessies aan een foto besteden, sla een jpg dan (tijdelijk) op als tif. Bewerkingen kun je altijd ongedaan maken via het schermpje Geschiedenis, helemaal tot aan de onbewerkte, geladen foto, of via het menu: Bewerkingen > Ongedaan maken. Let op: als je een bewerkte foto opslaat en later weer opent, is teruggaan naar het origineel niet meer mogelijk.

Alternatieven