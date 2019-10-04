Adobe Photoshop Elements 2020

Andre van Zwet Expert ElektronicaGepubliceerd op:4 oktober 2019
MerkAdobe
Prijs€100
SoftwarePhotoshop Elements 2020
Photoshop Elements 2020 zorgt ervoor dat je creatief aan de gang kunt met de foto's die je hebt gemaakt. Of je goed kunt omgaan met fotobewerkingssoftware is minder van belang. Elements 2020 heeft voor gebruikers van alle niveaus een oplossing. Het programma helpt je stap-voor-stap met het bewerken van foto's als dat nodig is.
Maar net als de versie van 2019 voegt deze nieuwe versie toch weinig nieuwe mogelijkheden toe. Als je de afgelopen jaren al een versie van Photoshop Elements hebt gekocht is upgraden bijna nooit de moeite waard. Twijfel je over aanschaffen of upgraden? Je kunt Photoshop Elements 2020 een maand gratis proberen.
Je betaalt na de gratis maand wel zo'n €100 voor het programma. Een gratis alternatief is waarschijnlijk voldoende als je alleen eenvoudige bewerkingen hoeft uit te voeren. Den bijvoorbeeld aan het aanpassen van kleuren of de helderheid.
Bekijk programma's om foto's te beheren.
Photoshop Elements lijkt voor het grootste deel sprekend op de voorgaande versies, met een paar kleine veranderingen.
Met behulp van slimme technieken analyseert Photoshop Elements foto's om deze automatisch te bewerken. Zo kan het programma foto's automatisch inkleuren. Dat kan leuk zijn wanneer je oude zwart-wit foto's inscant om een nieuwe dimensie toe te voegen. Onderstaande foto is op deze manier automatisch ingekleurd door Photoshop Elements.
Het werk vooral goed bij duidelijke en eenvoudige foto's, zoals portretten. Een foto van een drukke stad met veel mensen kan de software niet goed inkleuren.
Adobe heeft ook weer nieuwe 'stappenplannen' toegevoegd om gebruikers te helpen met het eenvoudiger maken van ingewikkelde bewerkingen. Zo helpt het programma je bijvoorbeeld met elke stap om een ongewenst object of persoon uit de foto te halen. Je selecteert wat je uit de foto wilt halen, het programma doet het grote werk. Daarna biedt het je de tools om het beeld te perfectioneren.
Het programma heeft verder voornamelijk nieuwe functies die het nog makkelijker maken om foto's aan te passen. Zo geeft Photoshop Elements 2020 een scala aan nieuwe automatische bewerkingen. In het hoofdscherm laat het programma zien hoe deze automatische bewerkingen eruit zien.
Op de website van Adobe staat een overzicht van alle vernieuwingen in Photoshop Elements 2020.
Met Adobe Photoshop Elements 2020 kun je foto's beheren en bewerken. Het programma lijkt veel op het professionele Adobe Photoshop. Maar met Elements probeert Adobe fotobewerking voor iedereen gemakkelijk te maken. Er zijn namelijk verschillende niveaus waarop je kunt bewerken:
Het programma heeft daarnaast de Organizer. Een extra (gratis) programma waarmee je snel foto's kunt zoeken en ordenen. Het is zelfs mogelijk om simpele bewerkingen in één keer op een hele reeks foto's uit te voeren. Zo maak je bijvoorbeeld in één keer je gehele fotoalbum wat kleurrijker.