Adobe Photoshop Elements 2020

Eerste indruk|Wil je naast rechtzetten, bijsnijden of kleuren aanpassen meer aanpassen aan je foto's? Photoshop Elements helpt je om alles uit je foto's te halen. Wat is er nieuw in de versie van 2020?

Conclusie: fijne software met weinig veranderingen

Photoshop Elements 2020 zorgt ervoor dat je creatief aan de gang kunt met de foto's die je hebt gemaakt. Of je goed kunt omgaan met fotobewerkingssoftware is minder van belang. Elements 2020 heeft voor gebruikers van alle niveaus een oplossing. Het programma helpt je stap-voor-stap met het bewerken van foto's als dat nodig is.

Maar net als de versie van 2019 voegt deze nieuwe versie toch weinig nieuwe mogelijkheden toe. Als je de afgelopen jaren al een versie van Photoshop Elements hebt gekocht is upgraden bijna nooit de moeite waard. Twijfel je over aanschaffen of upgraden? Je kunt Photoshop Elements 2020 een maand gratis proberen.

Je betaalt na de gratis maand wel zo'n €100 voor het programma. Een gratis alternatief is waarschijnlijk voldoende als je alleen eenvoudige bewerkingen hoeft uit te voeren. Den bijvoorbeeld aan het aanpassen van kleuren of de helderheid.

Bekijk programma's om foto's te beheren en foto's te bewerken.

Wat is er nieuw?

Photoshop Elements lijkt voor het grootste deel sprekend op de voorgaande versies, met een paar kleine veranderingen.

Breng kleur in oude foto's

Met behulp van slimme technieken analyseert Photoshop Elements foto's om deze automatisch te bewerken. Zo kan het programma foto's automatisch inkleuren. Dat kan leuk zijn wanneer je oude zwart-wit foto's inscant om een nieuwe dimensie toe te voegen. Onderstaande foto is op deze manier automatisch ingekleurd door Photoshop Elements.

Het werk vooral goed bij duidelijke en eenvoudige foto's, zoals portretten. Een foto van een drukke stad met veel mensen kan de software niet goed inkleuren.

Stap-voor-stap

Adobe heeft ook weer nieuwe 'stappenplannen' toegevoegd om gebruikers te helpen met het eenvoudiger maken van ingewikkelde bewerkingen. Zo helpt het programma je bijvoorbeeld met elke stap om een ongewenst object of persoon uit de foto te halen. Je selecteert wat je uit de foto wilt halen, het programma doet het grote werk. Daarna biedt het je de tools om het beeld te perfectioneren.

En verder?

Het programma heeft verder voornamelijk nieuwe functies die het nog makkelijker maken om foto's aan te passen. Zo geeft Photoshop Elements 2020 een scala aan nieuwe automatische bewerkingen. In het hoofdscherm laat het programma zien hoe deze automatische bewerkingen eruit zien.

Op de website van Adobe staat een overzicht van alle vernieuwingen in Photoshop Elements 2020.

Wat kun je met Adobe Photoshop Elements

Met Adobe Photoshop Elements 2020 kun je foto's beheren en bewerken. Het programma lijkt veel op het professionele Adobe Photoshop. Maar met Elements probeert Adobe fotobewerking voor iedereen gemakkelijk te maken. Er zijn namelijk verschillende niveaus waarop je kunt bewerken:

Snel: voor het doen van eenvoudige bewerkingen, zoals het weghalen van rode ogen, bijsnijden, belichting aanpassen en effecten toevoegen.

voor het doen van eenvoudige bewerkingen, zoals het weghalen van rode ogen, bijsnijden, belichting aanpassen en effecten toevoegen. Met instructies: het programma geeft bij elke bewerking aan wat je kunt doen en wat voor effect dat heeft. Zo leer je gemakkelijk de bewerkingen kennen. Ook meer geavanceerde bewerkingen kunnen hier stap-voor-stap worden uitgevoerd. De nieuwere versies van Elements hebben een groter aanbod van dit soort instructies.

het programma geeft bij elke bewerking aan wat je kunt doen en wat voor effect dat heeft. Zo leer je gemakkelijk de bewerkingen kennen. Ook meer geavanceerde bewerkingen kunnen hier stap-voor-stap worden uitgevoerd. De nieuwere versies van Elements hebben een groter aanbod van dit soort instructies. Expert: in Expertmodus heb je de meeste mogelijkheden. Je krijgt dan geen hulp bij het bewerken.

Organizer

Het programma heeft daarnaast de Organizer. Een extra (gratis) programma waarmee je snel foto's kunt zoeken en ordenen. Het is zelfs mogelijk om simpele bewerkingen in één keer op een hele reeks foto's uit te voeren. Zo maak je bijvoorbeeld in één keer je gehele fotoalbum wat kleurrijker.

Kopen of upgraden?

Bij Adobe zelf betaal je voor Adobe Photoshop Elements 2020 ruim €100. Je kunt de software dan blijven gebruiken. Bij het meer professionele Photoshop moet je jaarlijks een bedrag betalen.

Voor €50 euro extra (€150 in totaal) koop je ook een licentie voor Adobe Premiere Elements. Met deze software kun je video's bewerken.

In de aanbieding bij derde partijen kost Photoshop Elements soms rond de €60 en de bundel met Premiere Elements €90 of minder.

Upgraden vanaf een oudere versie kost €82. Bekijk eerst de wijzigingen in de verschillende versies om te zien of dat de moeite waard is.

Dit moet je nog weten

Adobe Photoshop Elements is voor Windows-computers beschikbaar in het Nederlands, maar op een Mac OS-systeem is het programma niet in het Nederlands te krijgen. Je moet het dan met de Engelse taal doen. Op de website Adobe TV kun je Engelstalige instructiefilmpjes vinden over (onder andere) Adobe Photoshop Elements.

Wij probeerden Photoshop Elements 2020 uit op een laptop met Windows 10. Het is belangrijk dat je pc het programma goed kan draaien. Op de pagina met systeemvereisten van Adobe Elements kun je zien of jouw pc of laptop geschikt is.

Check je privacyinstellingen wanneer je de software gaat gebruiken. Je kunt in de instellingen kiezen of je data over je gebruik van de software en de foto's die je naar Adobeservers stuurt wil delen met Adobe.

