CanonEOS R8 met RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS R8 is een hoogwaardige full-frame systeemcamera met veel geavanceerde functies. De rubberen handgreep is zeer comfortabel wanneer je langdurig gaat fotograferen. Het touchscreen display is kantelbaar en draaibaar en heeft uitstekende menu-navigatie via aanraking. Het menu op het scherm kan worden overgeschakeld naar livebeeld van de zoeker. Er is een schakelaar voor AF-MF en OIS op de lens. Met een druk op de 'm-fn' knop krijg je een zeer korte snelmenu te zien, dat zeer gebruiksvriendelijk is en de meest essentiële instellingen bevat. Deze instellingen kunnen worden aangepast met draaiknoppen. Helaas gaat automatisch overschakelen naar de zoeker niet wanneer het scherm opengeklapt is.