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CanonEOS R8 met RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM

  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  24 - 50 mm = 2,1x
  • Sensorgrootte effectief:  44 mm (35.9 x 23.9 mm)

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Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
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Pluspunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS R8 is een hoogwaardige full-frame systeemcamera met veel geavanceerde functies. De rubberen handgreep is zeer comfortabel wanneer je langdurig gaat fotograferen. Het touchscreen display is kantelbaar en draaibaar en heeft uitstekende menu-navigatie via aanraking. Het menu op het scherm kan worden overgeschakeld naar livebeeld van de zoeker. Er is een schakelaar voor AF-MF en OIS op de lens. Met een druk op de 'm-fn' knop krijg je een zeer korte snelmenu te zien, dat zeer gebruiksvriendelijk is en de meest essentiële instellingen bevat. Deze instellingen kunnen worden aangepast met draaiknoppen. Helaas gaat automatisch overschakelen naar de zoeker niet wanneer het scherm opengeklapt is.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
24 - 50 mm = 2,1x
Sensorgrootte effectief
44 mm (35.9 x 23.9 mm)
Wifi

Prijzen