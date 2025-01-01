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CanonEOS R50 with RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM

  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  29 - 72 mm = 2,5x
  • Sensorgrootte effectief:  27 mm (22.3 x 14.9 mm)

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Pluspunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze Canon EOS R50 is een middelgrote hoogwaardige systeemcamera met geavanceerde functies. De camera heeft een selfie touchscreen dat je kunt draaien en kantelen, een comfortabel ontwerp met genoeg ruimte voor je duim op de achterkant, en is prettig vast te houden dankzij de rubberen grip. Het menu heeft een logische bediening en het geheel is redelijk lichtgewicht wanneer de behuizing en de lens samen worden gebruikt. De camera schakelt helaas niet automatisch over naar de zoekermodus wanneer het display wordt opgeklapt. Je moet dit handmatig doen.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
29 - 72 mm = 2,5x
Sensorgrootte effectief
27 mm (22.3 x 14.9 mm)
Wifi

Prijzen