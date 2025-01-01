CanonEOS R7 met RF-S 18-150mm

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze hoogwaardige systeemcamera heeft veel zoom voor en is toch niet al te zwaar. Hij heeft vele geavanceerde functies, waaronder een draaibaar en kantelbaar selfie touchscreen display, een ergonomisch ontwerp met voldoende ruimte voor de duim aan de achterkant en een goede grip op de rubberen inlays. De controle logica in het menu is consistent en er is een joystick aanwezig. Bijna alle knoppen zijn gemakkelijk bereikbaar met de rechterhand, wat éénhandige fotografie vergemakkelijkt. Bovendien heeft de camera een knop waarmee belangrijke instellingen snel kunnen worden aangepast.