De Canon EOS 77D is een typische spiegelreflexcamera met veel handige functies. De stevige ergonomische grip biedt achterop voldoende ruimte voor de duim, waarmee je ook het duimwieltje makkelijk bedient. Ook de andere knoppen zijn goed geplaatst. Behalve een draaibaar aanraakscherm zit op dit model ook een LCD-scherm bovenop, dat verschillende instellingen toont. Handig is de extra wifi-knop. Met de optionele gps ontvanger (GP-E2) kan je gps-data toevoegen aan je foto's. Daarnaast is hij Eye-Fi-compatibel.