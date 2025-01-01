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FujifilmX-T4 met Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  27 - 84 mm = 3x
  • Sensorgrootte effectief:  28 mm (23.5 x 15.6 mm)

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-T4 is een hoogwaardige APS-C systeemcamera met geavanceerde functies voor foto en video. Deze camera heeft een kantelbaar selfie-aanraakscherm, voelt zeer solide en zwaar aan en heeft een metalen retro look. De knoppen zijn goed geplaatst en er is voldoende ruimte voor de duim aan de achterkant. Opvallend is de hybride autofocus, de diafragmaring op de lens en de mogelijkheid om een draadontspanner van sommige andere merken te gebruiken. Gps-data kun je via je smartphone toevoegen. Verkrijgbaar in 2 kleuren.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
27 - 84 mm = 3x
Sensorgrootte effectief
28 mm (23.5 x 15.6 mm)
Wifi