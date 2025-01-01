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FujifilmX-S10 met XC 15-45mm f/3.5-5.6

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  23 - 69 mm = 3x
  • Sensorgrootte effectief:  28 mm (23.5 x 15.6 mm)

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-S10 is een hoogwaardige APS-C systeemcamera met veel geavanceerde functies. Hij heeft een kantelbaar en draaibaar selfiescherm. De behuizing oogt en voelt aan als metaal. Op de camera is genoeg ruimte voor de duim, rubberen inleg op de body zorgt voor een ergonomische grip. Hij heeft een mooi retro-ontwerp met joystick en draaiknoppen voor snelle instellingen. Helaas is de hoofdmenunavigatie alleen via knoppen te bedienen, en is de joystick soms wat onnauwkeurig. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
23 - 69 mm = 3x
Sensorgrootte effectief
28 mm (23.5 x 15.6 mm)
Wifi