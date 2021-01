Fujifilm X-S10 met Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-S10 is een systeemcamera met hoogwaardige APS-C systeemcamera met geavanceerde functies. Deze camera heeft een kantelbaar selfie-aanraakscherm, voelt zeer solide en zwaar aan en heeft een metalen retro look. Op de achterkant van de camera is voldoende ruimte voor de duim, en de camera geeft goede grip om hem vast te houden. Helaas is het hoofdmenu alleen te bedienen met het draaiwieltje of de bedieningshendel. De bedieningshendel kan wat lastig te bedienen zijn.