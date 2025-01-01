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FujifilmX-T200 met XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  23 - 69 mm = 3x
  • Sensorgrootte effectief:  28 mm (23.5 x 15.7 mm)

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-T200 is een fatsoenlijke systeemcamera met veel functies. Deze retro camera heeft een body die aanvoelt als stevige kunststof en eruit ziet als metaal. Hij heeft een kantelbaar selfie display en drie draaiknoppen die goed geplaatst zijn. Er is genoeg ruimte voor de duim aan de achterkant. Helaas is het menu een beetje verwarrend. De foto's worden standaard in het 16:9 formaat opgeslagen, waardoor er een minder groot oppervlak van de sensor gebruikt wordt. Dat is aan te passen in het menu.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
23 - 69 mm = 3x
Sensorgrootte effectief
28 mm (23.5 x 15.7 mm)
Wifi