Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X100V is een hoogwaardige compactcamera met veel functies. Deze retro camera oogt en voelt als metaal en heeft voldoende ruimte voor je duim aan de achterkant. Hij is goed vast te houden met één hand en heeft goede grip. Het menu is goed opgebouwd en de knoppen zijn van goed formaat en zijn goed geplaatst. Er zit een diafragma ring op de lens. Opvallend is de hybride zoeker, de hybride autofocus, de diafragmaring op de lens en de mogelijkheid om gps-data via je smartphone toe te voegen. NB: In onze test verkleinden we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.