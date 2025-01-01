Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-T30 met Fujinon XF-18-55 f/2.8-4.0 R LM OIS is een systeemcamera van hoge kwaliteit met geavanceerde functies. Deze retro body (en lens) van hoogwaardig kunststof oogt en voelt als metaal. Er zit een diafragmaring rondom de lens en de camera heeft veel functieknoppen. Het draaibare scherm toont een goed opgebouwd menu. De knoppen zijn goed geplaatst en er is genoeg ruimte voor je duim achterop de camera. Opvallend zijn de diafragma om de lens, hybride autofocus en de keuze tussen mechanische en elektronische sluiter. Ook afstandsbedieningen van andere merken zijn te gebruiken. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Dit model is in 2 kleuren verkrijgbaar.