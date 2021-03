Fujifilm X-S10 met XF 16-80mm f/4 R OIS WR

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-S10 is een hoogwaardige APS-C systeemcamera met veel geavanceerde functies. Hij heeft een kantelbaar en draaibaar selfiescherm. De behuizing oogt en voelt aan als metaal. Op de camera is genoeg ruimte voor de duim, rubberen inleg op de body zorgt voor een ergonomische grip. Hij heeft een mooi retro-ontwerp met joystick en draaiknoppen voor snelle instellingen. Helaas is de hoofdmenunavigatie alleen via knoppen te bedienen, en is de joystick soms wat onnauwkeurig.