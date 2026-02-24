Archief Fotocamera's

Camera's met zoeker
Niet alle camera’s hebben een zoeker. Dit kan wel handig zijn. Maar wat zijn dan de voordelen? En kies je voor een optische of elektronische zoeker?
Niet alle camera’s hebben een zoeker. Dit kan wel handig zijn. Maar wat zijn dan de voordelen? En kies je voor een optische of elektronische zoeker?
Een spiegelreflexcamera was een fotocamera voor gevorderden. Maar tegenwoordig heb je meer keus en zijn er ook camera's voor minder gevorderde fotografen.
Sd-kaarten zijn er in verschillende soorten en maten. Bedenk vooraf wat voor foto’s en video’s je maakt. En kies daar dan de juiste kaart bij.
Sd-kaarten zijn er in verschillende soorten. Welke sd-kaart sluit het beste aan bij je wensen?
Cameralenzen zijn er in vele soorten en maten. Welk effect heeft een bepaald soort lens op de foto?
Bij weinig licht en een vage achtergrond heb je veel voordelen van een lichtsterke lens. Welke objectieven zijn lichtsterk en wat houdt dat eigenlijk in?
Welke lens het best bij jou past, hangt af van de soort foto's die je het liefst maakt. We laten je zien welk zoombereik past bij welk soort fotografie, van groothoek tot telelens.
Fotocamera's hebben vaak wifi én bluetooth. Een uitkomst als je foto's meteen op je smartphone of tablet wil bekijken en delen.
Niet elke lens (of objectief) past op elke camera. Het gekozen systeem bepaalt welke lenzen je er later bij kunt kopen.
Als je een cameralens koopt moet je op een hoop dingen letten. Wij hebben de belangrijkste keuzes voor je op een rij gezet.
Camera’s vragen in principe weinig onderhoud. Toch is het verstandig een camera schoon te houden en voor de accu te zorgen.
Steeds meer mensen gebruiken fotocamera’s om mee te vloggen. Welke eisen moet je stellen aan een goede vlogcamera?
Het zoombereik van een cameralens wordt op verschillende manieren aangeduid. We leggen uit hoe dat zit.
Fotocamera’s worden in ons lab uitgebreid getest. Niet alleen op fotokwaliteit, maar ook op filmkwaliteit, snelheid, bediening, scherm, flitser en wififunctie.
Camera's en objectieven kun je vaak binnen én buiten de garantieperiode (laten) repareren en reinigen. Hoe kun je problemen met je camera oplossen?
Compactcamera’s kunnen interessant zijn voor reizigers of voor wie meer bereik of betere controle wil dan met een smartphone.
Bij het kopen van een fotocamera speelt het zoombereik een belangrijke rol. Hoeveel heb je nodig?
Een gevorderde fotograaf kiest voor een systeemcamera. Ook als je minder gevorderd bent, zijn er genoeg systeemcamera's.
De lens en de beeldsensor bepalen mede de kwaliteit van de foto. Wat is er nog meer belangrijk voor een goede foto?
Neem je een prijzige spiegelreflexcamera mee op reis? Let dan goed op de maximale vergoeding van je doorlopende reisverzekering. Deze vergoeding varieert voor foto-, film- en videoapparatuur. Dit verschilt van €300 tot €3500 per persoon.