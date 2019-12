Terugroepactie Samsung Galaxy Note 7 om vermeend ontploffingsgevaar

Over welke specifieke klachten het gaat, schrijft Samsung niet in hun persbericht. Hier staat alleen geschreven dat er 35 probleemgevallen zijn geregistreerd van beschadigde accu’s. Op internet circuleren wel foto’s van ontplofte SamsungsNote 7.

In Nederland is de telefoon nog niet verkrijgbaar: hij is wel al te bestellen. Eerder werd gezegd dat de Note 7 op 2 september zou uitkomen in Nederland, maar dit werd met een week verplaatst. De nieuwe verkoopdatum is nog niet bekend. Klanten die hem al hebben besteld krijgen een 128GB geheugenkaart bij het toestel ter compensatie voor de vertraging.

Binnenkort testen we de Samsung Galaxy Note 7 en zijn de resultaten terug te vinden in de testresultaten van Samsung-smartphones. Word nu vast lid van de Consumentenbond, dan heb je toegang tot onze uitgebreide testinformatie!