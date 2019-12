Eerste indruk|Volgens Samsung is de nieuwe Galaxy S8+ een mijlpaal voor Samsung en voor smartphones in het algemeen. Zulke marketingtaal is overdreven, maar op het eerste gezicht is dit zeker een mooie telefoon. Onze eerste indruk is positief.

Conclusie

Door een groot scherm in een relatief klein apparaat te stoppen, maakt Samsung een goede indruk met hun nieuwste Samsung Galaxy S8+. De ontgrendeling met je iris of gezicht voegt niet bijzonder veel toe: de vingerafdrukscanner blijft de snelste methode.

Samsung levert weer een hoop eigen apps en diensten mee, waarmee dit merk zich onderscheidt van andere fabrikanten en 'gewoon' Android. Of je daarvan gediend bent, is een kwestie van smaak. De camera-app is in ieder geval gemakkelijk, en de fotokwaliteit lijkt weer van de bovenste plank. De meegeleverde oordopjes zijn van hoge kwaliteit.

Al met al is onze eerste indruk positief. Wat wel tegenvalt is de keus voor Android 7.0 en het ontbreken van de laatste veiligheidsupdates.

Omdat de Galaxy S7 Edge sneuvelde in de valtest, zijn we benieuwd naar de valbestendigheid van van de Galaxy S8+. Zodra we deze telefoon kunnen kopen, zullen we die ook op de proef stellen.

Groot scherm

De Samsung Galaxy S8+ heeft een bovengemiddeld groot scherm met een diagonaal van 6,2 inch. Dat is bijna 16 centimeter. Dat maakt de Samsung Galaxy S8+ ook bijzonder: hij heeft een groot scherm zonder dat de telefoon ontzettend groot wordt. De telefoon is namelijk compacter dan andere smartphones (met een kleiner scherm), zoals een Apple iPhone Plus (schermdiagonaal van 5,5 inch).

Samsung heeft de randen geminimaliseerd en het scherm van gebogen randen voorzien. Bij de Galaxy S7 Edge zorgen gebogen randen voor slecht leesbare tekst of vervelende weerspiegelingen, maar dat is verbeterd.

Het scherm heeft een ongebruikelijke verhouding van 18,5:9. Met door ons geprobeerde apps leidt dat niet tot problemen, maar blijkt het juist een voordeel, omdat er zo meer ruimte is om 2 apps naast elkaar te tonen in de gesplitste weergave.

Het scherm heeft een mooi beeld in een hoge Quad HD+-resolutie, met een breed kleurenspectrum en een hoog dynamisch bereik.

Knoppen

Een gevolg hiervan is dat er geen fysieke knoppen meer op de voorzijde zitten. Je voelt dus geen contouren en kan niets indrukken, maar dat betekent ook dat er hier geen bewegende onderdelen meer zijn die kapot kunnen gaan.

Ook is het nu mogelijk om de knoppen ‘recente apps’ en ‘terug’ om te draaien, zodat ze in dezelfde volgorde staan als bij andere Android-smartphones.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner is naar de achterkant verplaatst. Dat is niet zo handig. Als de smartphone op tafel ligt of in de auto hangt, dan kun je er niet bij.

Ontgrendelen is het meest comfortabel in je linkerhand. Door vanaf de zijkant te vegen vind je de vingerafdrukscanner vrij makkelijk op de tast, want het is het eerste stuk dat je tegenkomt met opstaande randjes. Dat werkt makkelijker dan bij smartphones waarbij de scanner ónder de cameralens zit.

De scanner zit wel dicht op de cameralens. Raak je die per ongeluk aan, dan krijg je een vieze lens en wazige foto’s. Ook zit de scanner wat hoog, waardoor je soms best moet reiken met je vinger.

De scanner is vrij smal en je moet hem met je vinger helemaal bedekken. Doe je dat niet, dan krijg je een foutmelding op het scherm. Doe je het goed, dan ontgrendelt het toestel lekker snel.

Irisscanner

Je kunt de telefoon ook ontgrendelen met een irisscanner. Dat werkt niet zo handig. De irisscanner weigert al snel dienst, bijvoorbeeld bij het dragen van een bril of contactlenzen, bij vuil op de camera en met ongeschikte schermbeschermingsfolie. Is het buiten heerlijk zonnig, dan werkt de scanner bijna nooit.

De ontgrendeling duurt langer dan met de vingerafdrukscanner en vereist enige oefening. De maximale afstand tot je oog is zo’n 35 centimeter. Het aanbevolen minimum ter bescherming van je ogen is 20 centimeter. Als de telefoon op tafel ligt, moet je je oog wel recht boven de smartphone houden. Dat is oncomfortabel. In de auto is de irisscanner niet bruikbaar.

Ontgrendelen

In de auto en op tafel ben je aangewezen op een wachtwoord, patroon of pincode. Of op gezichtsherkenning maar dat kun je beter vermijden. Dan ontgrendelt je smartphone namelijk ook bij iemand die op je lijkt, of bij iemand met een foto van jouw gezicht.

Batterijduur

Het grote scherm zorgt mogelijk voor een kortere batterijduur. Ook is de capaciteit met 3500 milliampère-uur iets lager dan in het S7 Edge-model van vorig jaar. Toch was dat een mobieltje met een van de langst meegaande batterijlading. Onze uitgebreide smartphonetest zal uitwijzen hoelang de S8+ het uithoudt op één lading.

Met de meegeleverde snellader heb je hem in ieder geval in korte tijd weer bijgeladen. Hoe lang het precies duurt om een volledig lege S8+-batterij op te laden, vind je binnenkort in de testresultaten in de smartphonevergelijker.

Omdat de oplaadaansluiting nu het usb-c-type is, passen oude micro-usb-kabels er niet in. Daarom is het prettig dat Samsung verloopstukjes meelevert.

Het toestel kan ook draadloos worden opgeladen, maar daarvoor moet je nog wel een draadloze oplader kopen. Die kost €60 tot €80.

Wat ook handig werkt, is de spaarstand. In de gemiddelde of maximale spaarmodus wordt de batterijduur verlengd door het altijd-aan-scherm uit te zetten en de helderheid, schermresolutie en snelheid te verlagen. Ook mogen apps in de achtergrond dan geen gebruik maken van het netwerk.

Updaten!

Deze telefoon is voorzien van Android 7.0, maar het nieuwste Android-versienummer is 7.1.2. Dat is een tegenvaller. Ook de beveiligingsupdates zijn niet helemaal up-to-date: die van april waren op 10 april nog niet beschikbaar, maar die van 1 maart is al wel doorgevoerd.

Fabrikanten werken de software meestal niet of pas laat bij en zijn niet duidelijk over hun toekomstplannen. Daarom voeren we de actie ‘Updaten!’.

Softwarehandigheidjes

In de software zitten flink wat handigheidjes. Zo kun je het overzicht van alle apps makkelijk openen en sluiten door omhoog of omlaag te bewegen met je vinger. Sommige andere Android-telefoons hebben dit ook, net als de prettige cijferrij boven het toetsenbord. Dat werkt namelijk een stuk makkelijker dan op een iPhone, waar je voor cijfers moet wisselen naar de symboolweergave.

Het Edge-venster, dat ook de vorige generatie zat, toont je favoriete apps, contactpersonen en mogelijkheden om een schermopname te maken.

Samsung-account

Samsung levert veel diensten. Sommige daarvan zitten ook in Android, maar Samsung biedt daarvoor zijn eigen alternatief. Andere zijn juist een toevoeging. Door in te loggen met een Samsung-account krijg je de beschikking over extra functies:

Cloudopslag van 15 gigabyte voor het synchroniseren van contacten, agenda, toetsenbordgegevens en de galerij. Ook wordt hier een automatische back-up bewaard van de telefoon, klok, startscherm, apps, instellingen, berichten, muziek en documenten.

Delen van grote bestanden als video's en foto’s via een koppeling

Samsung Pass om op diensten in te loggen met gebruik van vingerafdruk of irissen

Spraakassistent Bixby, maar die werkt niet in de Nederlandse taal

Thema’s om de uitstraling van de telefoon aan te passen

Veilige map om persoonlijke bestanden en apps te beveiligen

'Zoek mijn mobiel' om een verloren telefoon terug te vinden

Meegeleverde apps

Samsung levert ook veel eigen apps. Als je wilt voorkomen dat je voor taken als internetten en e-mailen 2 aparte apps op je toestel krijgt, kun je onderstaande programma’s tijdens de installatie al weigeren:

Samsung Calculator

Samsung Email

Samsung Gear

Samsung Internet

Samsung Members

Samsung Notes

Samsung Voice recorder

Toch ben je niet helemaal vrij. Samsung Connect - om ‘slimme’ apparaten te controleren en bedienen - en de appwinkel Galaxy Apps staan er al op en dat geldt ook voor veel Google apps, Facebook en Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneDrive en Skype.

Camera’s

Met Samsungs camera-app zijn we wel blij. Zo kun je vloeiend zoomen door de sluiterknop te bewegen. Verder is hij makkelijk te bedienen met 3 veegbewegingen: eentje voor filters, eentje voor de cameramodus en eentje om te wisselen tussen de camera aan de voor- en achterkant.

Aan de achterkant zit een goede camera, die vergelijkbaar is met de camera van de Galaxy S7. De camera heeft optische beeldstabilisatie en een snelle autofocus.

Die camera behoorde tot de beste smartphonecamera’s van afgelopen jaar. Ook nu zien de foto’s er weer tiptop uit. We gaan zo snel mogelijk onze uitgebreide fototest en metingen uitvoeren, om de Galaxy S8+ optimaal te kunnen vergelijken andere smartphonecamera’s.

Aan de voorkant zit een 8 megapixelcamera die - in tegenstelling tot bij veel andere telefoons - ook met autofocus is uitgerust.

Oordopjes

De pasvorm van de meegeleverde in-ear oordopjes van het merk AKG is niet optimaal. Ze zijn wat aan de grote kant en zullen daardoor niet bij iedereen goed in het oor passen.

Maar we zijn positief verrast door de bovengemiddeld goede geluidskwaliteit. De lage tonen kunnen weliswaar iets strakker, maar hoge tonen klinken zuiver, niet te schel en er is een goede balans waarbij je de details goed hoort.

Specificaties

159,5 x 73,4 x 8,1 millimeter

173 gram

Exynos 8895 processor, 64-bit, met 8 reken-kernen

6,2” / 15,8 cm Quad HD+-scherm in de resolutie 2960x1440, 529 beeldpunten per inch

Mobile HDR Premium gecertificeerd

64 gigabyte opslagcapaciteit, uit te breiden met een MicroSD-kaart tot 256 GB

Water- en stofdicht, IP68 gecertificeerd

12 megapixel-camera met Dual Pixel autofocus en optische beeldstabilisatie, diafragma 1.7

8 megapixel-camera aan de voorzijde, met autofocus, diafragma 1.7

Niet verwisselbare batterij met een capaciteit van 3,500 milliampère-uur

Snellaadfunctie via kabel en draadloos, ondersteuning voor WPC- en PMA-laden

Wi-Fi 802.11 a, b, g, n en ac (2.4 en 5GHz)

Bluetooth-versie 5, ANT+, USB Type-C en NFC

Locatiebepaling via GPS, Galileo, Glonass en BeiDou-satellieten

Ondersteund door de nieuwe Gear VR met controller.

In combinatie met het accessoire Samsung DeX te gebruiken als desktopcomputer.

Ondersteunde audioformaten: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF

Ondersteunde videoformaten: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

