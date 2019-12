Een prachttelefoon van de bovenste plank

De nieuwe iPhone X zegt gedag tegen de oude vertrouwde thuisknop. Dat kleine gemis went overigens snel. Gezichtsherkenning werkt goed en snel, maar niet in elke situatie. In sommige gevallen was een vingerafdrukscanner toch net wat handiger geweest. Je krijgt er een groter scherm voor terug dat profiteert van de voordelen van OLED-technologie. Nog niet alle apps kunnen goed overweg met de gekke vorm van het scherm. Je moet dus (nog) wel wat concessies doen als je de fundamentele vernieuwingen van de iPhone X omarmt, maar los van dat is het jubileummodel van Apple een prachttelefoon van de bovenste plank.

Face ID: ontgrendel je telefoon met je gezicht

De Apple iPhone X kun je ontgrendelen op 2 manieren: met een toegangscode of met gezichtsherkenning.

Gezichtsherkenning is binnen no time ingesteld. Je houdt simpelweg het toestel omhoog en zorgt dat je gezicht binnen de cirkel op je scherm valt. Vervolgens beweeg je de telefoon langzaam zodat de camera aan de voorzijde, die diepte waarneemt, je gezichtskenmerken in kaart kan brengen. De smartphone laat je dit proces 2 keer doorlopen, waarbij elke scan ongeveer 30 seconden duurt. Dan is je Face ID klaar om te gebruiken.

Gezichtsherkenning heeft ook nog wat bijkomende voordelen: zolang je naar het scherm kijkt, zal deze niet automatisch naar sluimerstand gaan. Ook kun je via iMessage pratende emoji's versturen, die jouw gezichtsuitdrukking tijdens het praten overnemen.

Wanneer gezichtsherkenning wel & niet werkt

Het ontgrendelen werkt snel, goed en mislukt zelden. Het werkt met verschillende huidskleuren en in diverse lichtscenario’s. We probeerden het met gesimuleerd daglicht, een typische woonkamer, een slecht verlicht restaurant, schemerige tl-lampen en in volledige duisternis.

Niet kantelen

Het ontgrendelen werkt alleen als je de iPhone recht voor je houdt (portretmodus). Het werkt niet op een gekantelde iPhone (landschapsmodus). Het werkt ook niet met gesloten ogen, een pet die over de wenkbrauwen valt of als de telefoon slechts een hoek van het gezicht ziet. Dat beperkt enigzins wel in de mogelijkheden om je telefoon te ontgrendelen.

Niet scheren

In verschillende media werd al gemeld dat er problemen kunnen ontstaan na een flinke scheerbeurt en ook dat sommige eeneiige tweelingen zonder moeite elkaars telefoon ontgrendelden. Volgens Apple is dat slechts een kwestie van tijd. De iPhone X zou het gezicht steeds beter gaan herkennen naarmate je de functie vaker gebruikt. Daardoor zou een scheerbeurt na verloop van tijd geen probleem meer moeten zijn.

Geen thuisknop op de Apple iPhone X

Met de verdwenen thuisknop gooit Apple het gebruik over een andere boeg. Gelukkig went het snel om een iPhone te gebruiken zonder thuisknop.

Sommige functies bediende je door middel van de thuisknop. Hoe gaat dat in zijn werk op de iPhone X?

Het scherm schakelt in door dubbeltikken, optillen of een druk op de zijknop.

Je gaat terug naar het beginscherm via een swipe omhoog vanaf de onderrand van het scherm.

Wissel tussen apps door langs de onderkant te swipen of swipe omhoog vanaf de onderrand van het scherm en pauzeer je vinger voor de appkiezer.

Het bedieningspaneel roep je op door vanaf rechtsboven naar beneden te swipen.

Bereikbaarheid (je scherm in 2 delen gebruiken, zodat de telefoon gemakkelijker met 1 hand te gebruiken is) gebruik je, na ontgrendeling door omlaag te swipen vanaf de onderrand.

Spraakassistent Siri roep je op door de zijknop lang in te drukken.

Uitschakelen doe je via Instellingen of door de zijknop en de volume omlaag-knop tegelijk in te drukken.

Een schermafbeelding maak je door de zijknop plus volume omhoog-knop tegelijk in te drukken.

Toch heimwee naar de thuisknop? Met AssistiveTouch kun je een virtuele thuisknop op je scherm afbeelden en gebruiken.

Groter scherm, kleinere iPhone

Het scherm is doorgetrokken tot aan de randen en heeft afgeronde hoeken. Daardoor heb je een schermdiagonaal van 5,8 inch (14,7 cm), terwijl het toestel ongeveer even groot is als een iPhone 8 met een 4,7 inch (12 cm) scherm en kleiner is dan een iPhone 8 Plus met een 5,5 inch (14 cm) scherm. De camera en luidspreker aan de voorzijde vormen een inkeping in het scherm.

Het scherm heeft een nog hogere resolutie dan de iPhone 8 Plus en de iPhone 8 (2436x1125 pixels, goed voor 458 pixels per inch). De schermverhouding is, net als enkele andere smartphones, met 19,5:9 wat gek. Andere 'oudere' iPhone-modellen hebben een verhouding van 16:9, net als televisies.

Apps op de iPhone X

Bij de meeste apps betekent de inkeping op het scherm simpelweg een hap uit de statusbalk bovenin, dat nu minder symbolen toont. Bij apps met een knoppenbalk onderin, zoals de App Store, staan die knoppen wat hoger: boven de afgeronde hoeken. Datzelfde geldt voor het toetsenbord. Ondanks het grotere scherm is er nog steeds geen rij cijfers te zien boven het toetsenbord, zoals op Android.

Apps nog niet allemaal geschikt

Niet alle apps kunnen overweg met die aparte beeldverhouding, ronde hoeken en inkeping. Apps die nog niet zijn aangepast aan Apples laatste ontwerprichtlijnen worden kleiner weergegeven of zijn deels niet zichtbaar waar de inkeping en de afgeronde hoeken zitten.

Google Maps wordt bijvoorbeeld als een rechthoek getoond, waarbij het bovenste en onderste deel van je scherm zwart blijft. Bij het spel FIFA 18 verdwijnen knoppen en tekst deels uit beeld. Bij YouTube-video’s kun je zelf kiezen tussen een verkleinde video en een schermvullende video met happen eruit.

Kwaliteit van het OLED-scherm

OLED-schermen zijn in theorie energiezuiniger en contrastrijker dan LCD-LED-schermen. OLED-technologie zit al in andere smartphones, zoals de Samsung Galaxy Note 8 en de LG V30. Volgens Apple is de techniek pas nu, en ná hun eigen verbeteringen, geschikt voor de kwaliteitseisen van een iPhone.

Een mooi verhaal, dat Claudio Ciacci van testpartner Consumer Reports bevestigt. Als televisie-expert vergeleek hij de 3 smartphones aan de hand van een reeks afbeeldingen en testpatronen. Volgens zijn bevindingen heeft de iPhone X rijke diepzwarte niveaus, accurate kleuren en ongelooflijk brede kijkhoeken. De verschillen waren opvallend in vergelijking met het traditionele scherm van de iPhone 8.

Het scherm is vergeleken met de de Galaxy Note 8 en V30 nauwkeuriger met kleuren en helderder, waardoor subtiele details op foto’s beter naar voren komen. 'De beelden zagen er levendiger uit', zegt Ciacci. 'Ze knalden meer en we zagen meer detail.'

Apple waarschuwt wel dat onjuist gebruik kan leiden tot ingebrande beelden, waarbij het beeldscherm vaag een bepaald beeld laat zien, terwijl er al iets anders op het scherm staat.

Apple iPhone X laten vallen

Door het grote scherm en de glazen achterkant voelt het toestel wel breekbaar aan. Veel media namen het persbericht van verzekeraar SquareTrade over, die de iPhone X na eigen tests tot meest breekbare iPhone ooit uitriep.

Onze partner Consumer Reports kwam tot een heel andere conclusie. Vanuit een 1,5 meter hoge valtoren lieten ze het toestel op beton kletteren: op de voorkant, achterkant en op 2 hoeken. Het toestel bleef - op wat schrammen na - ongedeerd.

Ook na 4 valproeven vanaf 1 meter hoog op de bovenrand (waar de gezichtsherkenning-camera zit) was er niets aan de hand. Ondanks de schrammen ontgrendelde het toestel prima.

We hebben 3 keer een iPhone X in onze eigen valtrommel gestopt. Die trommel laat de smartphone 100 keer vallen, maar de iPhone X ging telkens kapot voordat we de 100 bereikten. Andere, nu al verkrijgbare, smartphones die een onvoldoende scoorden in onze valtest zijn de Samsung Galaxy J7 (2017), Samsung Galaxy S7 edge, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy Note8 en de Wileyfox Swift. De valtrommel is onderdeel van hoe we smartphones testen.

Update: onze uitgebreide tests zijn klaar! Bekijk ons Testoordeel van de Apple iPhone X (64 GB) of de Apple iPhone X (256 GB). Je kunt de iPhone X ook met alle andere smartphones vergelijken.

Overeenkomsten met de Apple iPhone 8

Verder lijkt de iPhone X in veel aspecten op de iPhone 8 en de iPhone 8 Plus. Hij is wel wat dikker dan deze modellen en qua gewicht zit hij er met 175 gram tussenin. Verder zijn er vooral gelijkenissen, zoals:

dezelfde razendsnelle chip;

dezelfde camera’s aan de achterzijde;

portretmodus en -belichting;

waterbestendigheid;

ondersteuning voor draadloos opladen;

indrukwekkende stereoluidsprekers.

