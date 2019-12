Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy S7 Edge is een toptelefoon uit 2016 met een uitstekende batterijduur. Hij wordt vooral gekenmerkt door zijn gebogen schermranden. Dat is technisch vernuftig, maar heeft in de praktijk juist nadelen: de leesbaarheid is verminderd en invallend licht kan vervelend spiegelen. Ook heeft hij onze valtesten niet overleefd. De camera van deze smartphone is goed, vooral bij weinig licht en autofocus-snelheid. Omdat het grote scherm wat lastig met één hand te bedienen is, zit er een snelkoppelingenfunctie op, waarmee je de meest gebruikte apps en handelingen kunt starten.