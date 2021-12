Vind de beste HUAWEI smartphone bij ons, door ze te vergelijken. En zie meteen waar je een Huawei los toestel goedkoop kunt bestellen

HUAWEI smartphone kopen

Wil je een HUAWEI telefoon zonder abonnement kopen, dan heb je veel keuzevrijheid. En kun je zelf bepalen wat je belangrijk vindt. Is een HUAWEI met 32GB genoeg voor jou? Of wil je veel apps, foto's en filmpjes opslaan? Dan kies je er een met meer geheugen. Kijk ook of je een grote smartphone of juist kleine wilt. En bedenk of je zaken als een goede camera, vingerafdruksensor, gezichtherkenning en dergelijke belangrijk vindt.

HUAWEI mobiele telefoons getest

In de test zitten veel simlockvrije HUAWEI mobieltjes. We testen ze heel uitgebreid. Je wilt weten of de telefoon makkelijk in het gebruik is, of je er goed mee kunt internetten en bellen en misschien ook fotograferen. En dat de batterij lang meegaat. Dit en veel meer beoordelen we in de test.

HUAWEI smartphones vergelijken

In de vergelijker hebben we enkel HUAWEI sim only modellen. Je zit dus niet meteen aan een abonnement vast. Vergelijk de mobiele telefoons op allerlei opties en mogelijkheden.

En heb je een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap, dan kun je ook testresultaten vergelijken. Zo weet je meteen welke HUAWEI smartphone de beste is.