Apple iPhone X (64 GB)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPhone X is een prachttoestel met opvallende veranderingen ten opzichte van de vorige versies. Zo heeft dit toestel een groter scherm dat profiteert van de voordelen van OLED-technologie en is dit het eerste model dat geen thuisknop meer heeft. Je kunt de iPhone X ontgrendelen op 2 manieren: met een toegangscode of met gezichtsherkenning. Gezichtsherkenning werkt goed en snel, maar niet in elke situatie. Nadeel is dat nog niet alle apps goed overweg kunnen met het grote scherm en dat er een hoog prijskaartje aan hangt. Je moet dus (nog) wel wat concessies doen als je de fundamentele vernieuwingen van de iPhone X omarmt, maar los van dat is het deze smartphone van Apple een toptoestel.