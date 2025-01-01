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NikonZ6 met Nikkor Z 24-70mm f/4.0

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  24 - 70 mm = 3x
  • Sensorgrootte effectief:  42 mm (35.9 x 23.9 mm)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Z6 is een zeer goede spiegelloze full frame systeemcamera met veel geavanceerde functies en een XQD kaartingang. De body is stevig met een goede grip, met voldoende ruimte voor je duim achterop. Hij heeft een kantelbaar aanraakscherm en op het kleine LCD-scherm op de bovenkant kun je de belangrijkste belichtingsinstellingen bekijken. De zoeker is helder en geeft het kader groot weer. Het aanpassen van de belichtingsinstellingen kan soms lastig zijn omdat je de draaiknop tegelijkertijd ingedrukt moet houden. De beeldsensor is zo groot als een ouderwets kleinbeeldnegatief: fullframe. Hij heeft een uitgang voor een koptelefoon en het is mogelijk om GPS data toe te voegen via je smartphone of een losse verkrijgbare GPS ontvanger. NB: In onze test kozen we voor de ‘Auto1’ standaard bij het maken van foto’s in automatische stand.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
24 - 70 mm = 3x
Sensorgrootte effectief
42 mm (35.9 x 23.9 mm)
Wifi