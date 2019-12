Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Z6 is een zeer goede spiegelloze full frame systeemcamera met veel geavanceerde functies en een XQD kaartingang. De body is stevig met een goede grip, met voldoende ruimte voor je duim achterop. Hij heeft een kantelbaar aanraakscherm en op het kleine LCD-scherm op de bovenkant kun je de belangrijkste belichtingsinstellingen bekijken. De zoeker is helder en geeft het kader groot weer. Het aanpassen van de belichtingsinstellingen kan soms lastig zijn omdat je de draaiknop tegelijkertijd ingedrukt moet houden. De beeldsensor is zo groot als een ouderwets kleinbeeldnegatief: fullframe. Hij heeft een uitgang voor een koptelefoon en het is mogelijk om GPS data toe te voegen via je smartphone of een losse verkrijgbare GPS ontvanger. NB: In onze test kozen we voor de ‘Auto1’ standaard bij het maken van foto’s in automatische stand.