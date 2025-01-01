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RicohGR III

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Geavanceerd
  • Optisch zoombereik:  28 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  28 mm (23,5 mm x 15,6 mm)

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Ricoh GR III is een goede, kleine APS-C camera met geavanceerde functies. Deze camera geeft goede grip op de rubberen inleg. Er is voldoende ruimte voor je duim op de achterkant en de grote knoppen zijn goed geplaatst. Het menu is zeer gedetailleerd, maar helaas wel een beetje verwarrend. De camera oogt en voelt nogal plastic. Opvallend zijn de CMOS-beeldsensor op APS-C formaat en de extra wifi-knop. NB: In onze test verkleinden we de afstand tot de testopstellingen vanwege de vaste brandpuntsafstand.

Samenvatting

Soort
Compact - Geavanceerd
Optisch zoombereik
28 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
28 mm (23,5 mm x 15,6 mm)
Wifi