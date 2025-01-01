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RicohWG-60

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Onderwatercamera
  • Optisch zoombereik:  28 - 140 mm = 5x
  • Sensorgrootte effectief:  8 mm (1/2.3 inch)

Testresultaat

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Bediening
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Ricoh WG-60 is een outdoorcamera met normale functies en een bijzonder uiterlijk. Hij heeft een stevige behuizing en meerdere ledlampjes rondom de lens. Helaas oogt en voelt dit model nogal plastic. Op een statief plaatsen is geen optie door de slecht uitgevoerde aansluiting. Stevig vasthouden is ook lastig omdat er achterop weinig ruimte is voor je duim. De bediening is matig, want het menu is wat verwarrend en de waterdichte knoppen zijn moeilijk in te drukken. Geeft geen waarschuwing wanneer er geen sd-kaart in de camera zit. Opvallend zijn de macrolamp met 6 leds rondom de lens. Dit model is in 2 kleuren verkrijgbaar. NB: In onze test bleek zoomen niet mogelijk nadat je begint met filmen.

Samenvatting

Soort
Onderwatercamera
Optisch zoombereik
28 - 140 mm = 5x
Sensorgrootte effectief
8 mm (1/2.3 inch)
Wifi