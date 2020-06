Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ricoh WG-70 is een outdoorcamera met normale functies en een bijzonder uiterlijk. Hij heeft een stevige behuizing en meerdere ledlampjes rondom de lens. Helaas oogt en voelt dit model nogal 'plastic' en is het menu nogal verwarrend. Ook is aan de achterkant niet genoeg ruimte voor je duim en zijn de knoppen moeilijk in te drukken door de waterdichte constructie. Opvallend zijn de macrolamp met 6 leds rondom de lens. Dit model is in 2 kleuren verkrijgbaar. NB: In onze test bleek dat er geen optische zoom beschikbaar is bij filmopname.