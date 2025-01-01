Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ricoh WG-50 is een outdoorcamera met normale functies, maar bijzondere vormgeving. Hij heeft een macrolamp met 6 ledlampjes rondom de lens en een stevige behuizing. De knoppen op de camera zijn goed geplaatst. Helaas oogt en voelt dit model nogal plastic. Op een statief plaatsen is geen optie door de slecht uitgevoerde aansluiting. Stevig vasthouden is ook lastig omdat er achterop weinig ruimte is voor je duim. De bediening is matig, wat het menu is wat verwarrend en de waterdichte knoppen zijn moeilijk in te drukken. Dit model is Eye-Fi compatibel en heeft 6 led lichten rondom de lens. Beschikbaar in 2 kleuren. NB: In onze test bleek zoomen niet mogelijk nadat je begint met filmen.